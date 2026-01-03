車手懸掛「死亡車牌」 彰化狂領146萬慘了

越南藉失聯移工，掛死人註銷車牌當車手，半個月內狂領146萬，彰化地院合計宣告刑期19年。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕一名越南籍失聯移工武庭凌(VU DINH LINH)加入詐欺集團擔任車手，為躲避警方查緝，竟騎乘懸掛「死亡註銷車牌」的機車在彰化各地趴趴走，猶如「死亡騎士」四處出沒，短短半個月內提領詐騙贓款超過146萬元，被害人多達19人，行徑相當大膽。

這輛「死亡車牌」機車，成為露餡關鍵。警方盤查時發現車牌早已因車主死亡、未辦理繼承而依法註銷，當場人贓俱獲。彰化地方法院近日審結，依加重詐欺罪判處武男19罪、各判1年徒刑，合計宣告刑期19年。

判決書指出，武男於去年1月間加入詐欺集團，負責提領被害人遭詐匯入的人頭帳戶款項，並可抽取提領金額1%作為報酬。為掩人耳目，他騎乘懸掛死亡註銷車牌的機車，在彰化秀水、福興等鄉鎮ATM提領現金後，再交付上線。

直到1月24日傍晚，武男在秀水鄉因機車車牌異常遭警方攔查，警方發現該車為註銷車牌，進一步查出武男為失聯移工，並在其身上查扣非本人名下的提款卡、iPhone手機及現金六萬餘元，詐騙犯行因此曝光。

法官審理認為，武男在短短半個月內涉及19名被害人，提領金額達146萬2800元，依法認定每名被害人各成立一罪，分論併罰。考量武男僅屬詐欺集團末端車手角色，且遭查獲時主動坦承犯行、配合調查，符合自首要件而獲減刑，但其行徑已嚴重破壞社會信賴與金融秩序，仍判處每罪1年、合計19年徒刑。另其犯罪所得1萬4628元及扣案贓款6萬餘元，均依法宣告沒收。

