車手拒檢「衝撞員警」肇逃 警掛車門奮力追捕
彰化警方近日接獲民眾報案遭假投資詐騙18萬元，經專案小組循線鎖定一名邵姓車手，隨即展開大陣仗圍捕。不料嫌犯無視公權力，見警方包圍竟拒絕下車，甚至猛踩油門衝撞員警企圖突圍。過程中，一名員警奮不顧身緊抓車門把手、掛在車外試圖制止，場面險象環生，所幸警方最終成功攔截車輛，將嫌犯強勢壓制逮捕。
邵嫌落網後雖辯稱「與主管、同事都不認識」，試圖設下斷點推卸責任，但警方在車內搜出大量工作手機、提款卡及預付卡等關鍵證物，事證明確。溪湖分局長蔡宏澤表示，嫌犯為求脫身不惜衝撞執法人員，行徑惡劣，全案將依涉嫌洗錢防制法、詐欺及妨害公務等罪嫌移送，並持續向上溯源追查其他共犯。
詐騙案件層出不窮，數據令人咋舌。根據彰化縣警局統計，光是今年11月份受理的詐欺案件就高達618件，民眾遭騙金額總計逾2億5475萬元。不過警方打擊力道也相當強勁，今年迄今已查獲340個詐騙集團、逮捕超過2160人次，查扣不法所得逾7億元，加上成功攔阻的款項，累計阻斷詐團金流突破12.1億元。
為了提升全民防詐意識，彰化警局特別邀請藝人唐玲擔任宣導大使。唐玲提醒民眾，面對來路不明的訊息務必保持警戒，只要聽到「保證獲利」、要求「先匯款」或是索取「帳戶與提款卡」，幾乎百分之百是詐騙陷阱。警方再次呼籲，切勿因貪圖甜頭而輕易上當，應冷靜查證以守護自身財產安全。
