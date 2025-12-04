車手搶3百萬襲警逃逸 警逮捕13人.幫派幹部

台北市 / 綜合報導

10月底發生在台北市中山區的一起搶案，原本是警方埋伏要逮捕面交的車手，沒想到詐團同夥不但襲警，還搶了300萬元就開車逃逸！警方全力追查，如今已經將涉案的13人全數逮回，其中還包括幕後指揮者，也就是黑幫風飛砂的范姓幹部。

警方VS.嫌犯說：「不要動喔，不要動喔，別動，沒動啊。」停車場裡面，員警大聲喝斥，並將2名男子團團包圍，警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。」兩人眼看逃不了只能乖乖就範，原來他們是日前一起搶案的嫌犯，員警埋伏在柱子後面，下一秒人行道上一陣混亂，一群人有的被壓制，有的持球棒衝出來往員警身上打，有人則是搶走包包飛車逃逸，油門急催車門都來不及關。

台北市中山區，10月底發生這起搶案，被帶走的包包裡面裝了300萬現金，林姓嫌犯自稱幣商，陳姓被害人被詐騙30萬報案，警方要他再約面交埋伏，10月底被害人提領300萬，不過面交時車手發現行跡敗露，搶了錢就逃之夭夭，蒲姓少年當場遭壓制逮回，警方展開4波拘捕，陸續逮回風飛砂幹部等13名嫌犯。

北市警中山分局偵查隊隊長鄭文學說：「於案發16小時之內，即拘提施行強盜案林嫌等3人到案，另於11月9號溯源，將幕後的指揮者，范嫌等人拘提到案。」當時車手將員警撞倒，一旁接應的轎車隨即開走，300萬元贓款，最後被花到只剩下78萬，警方查扣現金以及犯案手機車輛等，警方破獲幫派計畫性犯案成功雪恥，不過林姓主嫌矢口否認，也不講現金去處，目前已經被羈押禁見。

