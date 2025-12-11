車手當街拒捕撞警 中山分局精準追緝 出境前成功拘捕

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局長安東路派出所12月5日上午查辦一起詐欺案件時，發現詐團車手到場收取假鈔。因嫌犯車輛未熄火，為避免公眾危險，員警以安全為首要考量，未立即上前強力逮捕，而採取尾隨監控方式。詐團車手在紅燈停車時遭員警表明身分攔查，竟惡意倒車衝撞員警後高速逃逸，所幸無人傷亡。基於市區安全及避免追車風險，現場指揮官果斷停止追逐，並改採精準偵查方式追緝。

中山分局隨即成立專案小組，調閱監視器迅速掌握犯嫌身分與行蹤，分向臺北地檢署與移民署聲請拘票及境管。12月8日上午，林姓車手企圖搭機潛逃國外前，被警方在機場即時拘捕，全案依詐欺、妨害公務、公共危險、洗錢防制等罪嫌移送偵辦。

中山分局強調，警方打擊詐欺絕不鬆懈，在積極緝捕的同時，也將「民眾安全與員警安全」視為首要原則，採取最有效且最安全的方式將嫌犯繩之以法。並提醒民眾留意常見的假投資、假求職、假交易、假檢警與假交友等詐騙手法，如遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線查證，共同守護財產安全。