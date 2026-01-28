車手私吞贓款 害友遭囚禁勒贖

黃姓和盧姓男子為詐騙集團招募提領詐騙款項車手，透過未成年的張簡姓少年找上一對高中情侶，介紹友人「阿康」幫忙提款，結果遭黑吃黑，黃、盧不甘損失，將小情侶擄走後囚禁，還打電話向家屬討錢。高雄地院審理後，黃男被依恐嚇取財等罪判刑2年。可上訴。至於盧男則因過世免訴。（本報資料照片）

黃姓和盧姓男子負責幫詐騙集團招募提領詐騙款項車手，透過未成年的張簡姓少年找上一對高中情侶，介紹友人「阿康」幫忙提款，結果「阿康」黑吃黑，私吞340萬元。黃、盧不甘損失，叫小情侶出來面對，將人擄走後囚禁，還打電話向家屬討錢。高雄地院審理後，黃姓男子被依恐嚇取財等罪判刑2年。可上訴。至於盧姓男子則因過世免訴。

判決指出，黃男與盧男負責協助詐騙集團找車手協助提領贓款，他們透過1名張簡姓少年，聯繫上一對高中小情侶檔，介紹「阿康」擔任車手，未料他卻黑吃黑，私吞340萬元，黃男等人無法向上級交待，只好叫情侶檔出來背鍋。

廣告 廣告

民國113年4月13日下午，他們找上這對小情侶檔要錢，還拍下2人下跪照片回報給詐團，接著打電話給2人家長，要他們付錢才肯放人，更恫嚇「看這個兒子你們還有沒有要？錢沒有到，你們兒子無法離開、把錢生出來才能把兒子帶走」，直到順利拿到40萬元後，才放少年離開。

不過，因遲遲無法與少女家長達成共識，隨後他們將少女先帶到汽車旅館拘禁，為了孩子的安全，家長決定報案，警方將計就計，準備20萬元假鈔前往面交並趁機逮捕。

高雄法院審理時，審酌黃男等人以3人以上共同剝奪小情侶檔行動自由，並施以恐嚇手段，使2人及家人心理產生恐懼而被迫籌措交付款項，所為實有不該，依恐嚇取財等罪判黃男有期徒刑2年；至於盧男因過世免訴，張簡少年也被少家法院裁定交付保護管束。