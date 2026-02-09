車手詐300萬 斜槓運毒遭羈押

詐騙集團假冒台積電創辦人張忠謀贈書，引誘七旬陳姓婦人加入投資群組，騙走陳婦3272萬，警方循線查獲16名車手，其中46歲廖姓女車手上月底從柬埔寨返台被逮，警方在她行李箱內發現偽裝成洗衣粉的1.4公斤海洛因，懷疑她除當車手詐騙外，也「斜槓」兼職從事跨境運毒交通，警詢後依詐欺、洗錢與毒品罪嫌送辦，廖女已被羈押。

70多歲陳姓婦人誤信詐團假冒台積電創辦人張忠謀「免費贈送2萬本自傳」的詐騙廣告，進而加入假投資群組。集團成員以「穩賺不賠」話術誘騙陳婦，陳婦在3個月內面交19次，損失3272萬餘元。

大安分局瑞安街派出所獲報組成專案小組，過濾監視器畫面及追蹤金流，連月來陸續逮捕16名車手，其中46歲廖姓女子取走1筆300萬，經查她在1月24日搭機赴柬埔寨，隨即申請入境註記管制。

警方起初研判廖女赴電詐園區，短期不會回台，豈料1月30日桃園機場通報廖女已返國入境，警方緊急赴機場拘提廖女，並在她的託運行李查獲1包偽裝成「洗衣粉」的白色粉末，經檢驗為一級毒品海洛因，重達1.415公斤。

據了解，廖女否認運毒，辯稱僅受託前往柬埔寨「帶」東西返台，不知是海洛因，對於詐欺面交、運毒酬勞及過程都避重就輕，檢察官複訊後聲押禁見廖女獲准，檢警持續追查幕後詐欺與毒品走私集團。

警方指出，此案顯示「詐毒合流」，車手不再只負責領錢，還可能被吸收為運毒交通。打詐官警則說，從查扣的詐欺嫌犯手機分析，車手之間有通訊群組，裡面會有被害人面交訊息讓他們「接單」。需錢孔急的車手，也會鋌而走險接運毒任務，成為犯罪集團設斷點的「免洗筷」。

刑事局表示，「假名人贈書」是常見的假投資詐騙手法，詐團常冒用黃仁勳、張忠謀等人名義，在社群發布免費送書的廣告，引誘被害人加入詐騙群組，民眾切勿上當。