車手食髓知味 員警智擒

麻豆警方重兵圍捕狡詐車手。（民眾提供）

記者黃文記∕麻豆報導

詐騙集團以投資虛擬貨幣為由，誘使六甲區一名周姓女子陸續交付現金，被害人驚覺遭詐後，詐團仍想從周女身上再榨一次，最後約在火車站，欲向周女收取新台幣一百二十萬元的現金，結果這是被害人與警方共同設下計策，當場將施姓車手逮捕。

被害人發現自己落入詐騙圈套後才至警局報案，然而詐團嘗到甜頭後仍不斷聯繫被害人，要求再支付新台幣一百二十萬元才能取回之前投資的款項。