車拋錨國道嫌拖吊貴 車主竟自己推車下交流道

有民眾在國道八號上車子拋錨，剛好拖吊業者經過，依照規定費用要提供協助，沒想到駕駛卻嫌太貴，跟業者開嗆，結果竟然自己推車，從國道上推了數十公尺下交流道，過程險象環生。

嫌拖吊費太貴，拋錨車主竟在國道上推車前行！（圖／民視新聞）

國道八號的道路上，國道警正在和駕駛溝通。拋錨車主vs.國道警：「保養廠他馬上就會到了，馬上你趕快打電話確認，因為你這樣會堵住整個車道。」員警要求車主移車，沒想到這駕駛竟然不顧車流，自己推起了自小客，還報怨拖吊車擋道。拋錨車主vs.國道警：「態度太那個了太囂張了啦，我花錢還要被囂張，花錢還要被囂張，那他擋我的路是什麼意思啦。」原來是拖吊業者途經路段，發現了車主拋錨在國道上，主動上前要協助狀況排除，沒想到反遭車主回嗆，嫌太貴。

拖吊業者強調，國道上拖吊費用有定型化契約，依照規定收費！（圖／民視新聞）

拖吊業者表示：「基本拖吊是一千五，然後全載加九百十公里內，他就突然對我大聲說什麼，這麼沒有行情胡亂開價，然後後面就跟他吵架了。」過程中警方都到場了，車主聯絡認識的保養廠業者求援，沒想到繞了一圈，還是通知了現場的拖吊業者。業者私下表示，同行介紹的確會有點折扣，不過基本上國道上拖吊，都有定型契約規定，事前能溝通，價格也透明。拖吊業者表示：「保養廠的拖吊車還是打電話來，叫我們去幫他處理啊，有時候我們是會給同業一些折扣啦，警察要開他罰單也是可以啊，員警卻是放任讓他推車。」只是沒想到，拋錨車主竟然選擇自己推車，民眾看了難免都覺得，太誇張。民眾說：「那是非常危險，高速公路上車來來往往，就是高速嘛。」、「我覺得太危險了，還是要顧慮到，其他駕駛人的安全，自己的安全也要顧慮到啊，不是說自己方便就好。」國道警方強調，案件中故障車未能及時排除，也沒有依規定設立故障標誌，處1500元以上，3000元以下罰鍰。車主自行在國道上推車，不但危險還得吃上罰單。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

