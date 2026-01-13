車拋錨換電池臨停！ 疑遭拍照檢舉 女車主怒爆口角

新北市 / 綜合報導

昨(12)日早上8點多，新北市中和區景平路，一名女車主因為車輛電池出狀況，把車暫停路邊檢修，不過有一半的車身占據人行道，被路過男子拍下，疑似想上網檢舉。雙方愈講愈激動，爆發口角，警方到場最後雙方不提告收場。

陳姓車主VS.黃姓男子：「你問老闆，我是在檢查電瓶，你問老闆，(我知道你違停人行道，我管你在幹嘛)。」雙方情緒激動，你一句我一句誰也不讓誰，老闆想幫忙緩頰，沒想到爭執越演越烈。

車行老闆VS.黃姓男子：「該怎麼樣就怎麼樣，(該滾就滾)，講話沒必要那麼難聽吧，(我對違規仔沒必要客氣)，好啦好啦好啦，你也不要講話那麼難聽吧。」音量越來越大，附近民眾全來圍觀，還有路人氣不過也加入戰局。

車行老闆VS.黃姓男子：「你那麼兇幹嘛，(我為什麼需要客氣啊)，檢舉達人比較大是不是。」事發在12日早上8點，新北市中和區景平路上，陳姓女子的車當時拋錨在對面社區，車行老闆緊急到場過電救援，讓車至少能開到店外檢修更換電池，但車身有一半占據了人行道，被路過男子拍下。

黃姓男子：「我告訴你們，我對違規仔就不需要客氣。」男子不願退讓，甚至持續出言挑釁，還驚動警方到場。

員警：「不是啦，我是跟你說你的權益，你要不要做，是你的自由，好不好。」最後雙方都表示，不會提出告訴自行離去。

新北市警中和分局中和派出所所長陳則佑：「為民眾檢舉違規停車與違停駕駛發生口角，本分局員警依規定，告發人行道違規臨停，告知雙方權利。」

當事老闆說：「他仗恃著大家不敢對他怎麼樣，那隨後他也是亂報復啊，在GOOGLE亂評論，那你說怎麼樣，違規就違規，你也沒有來消費，你憑什麼評論。」GOOGLE除了被留負評，還附上檢舉證明，老闆意外掃到颱風尾，又氣又無奈。

