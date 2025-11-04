車掛他人名下.事業投資沒報 監院罰290萬認顏寬恒"隱匿財產"

政治中心／葉為襄、陳聖翰 台北台中報導

台灣不少政治人物身家財產相當驚人，有國會三億男之稱的顏清標的兒子、顏寬恒卻被監察院查出財產申報不實，被罰290萬元，除了名下的73筆土地、19筆建物等等，存款超過5千萬，結果廉政專刊指出，顏寬恒漏報兩筆，不只車子借用其他的名義登記，還有一筆事業投資，也通通都沒申報。

四年前，國民黨顏寬恒一提到財產申報，話講得超有自信，但監察院公布最新廉政專刊揭露，他，財產申報不實，遭裁罰新台幣290萬元。白紙黑字，記錄下公職人員被罰錢的紀錄，原來顏寬恆2020年1月，有2筆，用其他人名義登記的車子，另一筆投資的事業也通通被省略，監察院認定，這是刻意隱瞞。

廣告 廣告

原來更「好野」！國會三億男車掛他人名下 投資也沒申報遭監院罰錢

國民黨顏家傳出違建爭議，還被拆除。（圖／民視新聞）

時任副總統的賴清德，幫林靜儀站台，曾把矛頭直接指向顏寬恒，說林靜儀的專長是產房不是房產。盤點監察院財產申報紀錄，顏寬恆名下有73筆土地，19筆建物，堪稱大地主，存款超過5千萬，股票有3700萬，不過債務有1億元，有國會三億男之稱的顏寬恒也曾被爆出，台中七期和龍井名下有豪宅，沙鹿的千坪豪宅，更被民眾戲稱為台灣凡爾賽宮，這回被罰錢，顏寬恒卻回應，是民進黨政治追殺，不僅用檢調、司法，監察院也成為工具，他提到包括不動產等，金額高的都申報了，沒必要去隱匿金額低的項目，痛批不合邏輯也不符常理，台中顏家爭議層出不窮，再度成為話題。





原來更「好野」！國會三億男車掛他人名下 投資也沒申報遭監院罰錢

民眾好奇顏寬恒沙鹿豪宅。（圖／民視新聞）





原文出處：原來更「好野」！國會三億男車掛他人名下 投資也沒申報遭監院罰錢

更多民視新聞報導

中國恐嚇「偵查沈伯洋」 經民連籲共同聲援

顏寬恒遭判8年4月！律師曝3大責任：喪失連任資格

未受邀藍黨魁辯論還在氣！卓伯源質疑朱立倫包庇

