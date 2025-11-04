車掛他人名下.事業投資沒報 監院罰290萬認顏寬恒"隱匿財產"
政治中心／葉為襄、陳聖翰 台北台中報導
台灣不少政治人物身家財產相當驚人，有國會三億男之稱的顏清標的兒子、顏寬恒卻被監察院查出財產申報不實，被罰290萬元，除了名下的73筆土地、19筆建物等等，存款超過5千萬，結果廉政專刊指出，顏寬恒漏報兩筆，不只車子借用其他的名義登記，還有一筆事業投資，也通通都沒申報。
四年前，國民黨顏寬恒一提到財產申報，話講得超有自信，但監察院公布最新廉政專刊揭露，他，財產申報不實，遭裁罰新台幣290萬元。白紙黑字，記錄下公職人員被罰錢的紀錄，原來顏寬恆2020年1月，有2筆，用其他人名義登記的車子，另一筆投資的事業也通通被省略，監察院認定，這是刻意隱瞞。
國民黨顏家傳出違建爭議，還被拆除。（圖／民視新聞）
時任副總統的賴清德，幫林靜儀站台，曾把矛頭直接指向顏寬恒，說林靜儀的專長是產房不是房產。盤點監察院財產申報紀錄，顏寬恆名下有73筆土地，19筆建物，堪稱大地主，存款超過5千萬，股票有3700萬，不過債務有1億元，有國會三億男之稱的顏寬恒也曾被爆出，台中七期和龍井名下有豪宅，沙鹿的千坪豪宅，更被民眾戲稱為台灣凡爾賽宮，這回被罰錢，顏寬恒卻回應，是民進黨政治追殺，不僅用檢調、司法，監察院也成為工具，他提到包括不動產等，金額高的都申報了，沒必要去隱匿金額低的項目，痛批不合邏輯也不符常理，台中顏家爭議層出不窮，再度成為話題。
民眾好奇顏寬恒沙鹿豪宅。（圖／民視新聞）
原文出處：原來更「好野」！國會三億男車掛他人名下 投資也沒申報遭監院罰錢
更多民視新聞報導
中國恐嚇「偵查沈伯洋」 經民連籲共同聲援
顏寬恒遭判8年4月！律師曝3大責任：喪失連任資格
未受邀藍黨魁辯論還在氣！卓伯源質疑朱立倫包庇
其他人也在看
0-6歲公費疫苗要打9種 醫師好累！北市加碼補助接種每劑100元
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 獎勵第一線醫療人員打疫苗的辛勞，繼中央的疾管署宣布明年預計將疫苗接種處置費從100元翻倍至200元之後，台北市則是確定再加碼！台北市衛生局今（3）日指出，明年起只要是設籍台北市的0至6歲幼兒接種公費常規疫苗，每一劑將再補助100元接種業務費。 國內防疫首重公費疫苗的接種，而疫苗接種處置費就是指政府支付給醫療院所接種公...匯流新聞網 ・ 1 天前
女控遭送精神科醫院強制診治 屏衛生局：符合程序
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）媒體報導屏東一名女子酒後身體不適，向警求助，告知神經痛病史，卻被送至精神專科醫院治療，指控強制診治並遭不當對待。縣衛生局表示，就醫符合程序，診治過程皆知情同意。中央社 ・ 1 天前
網傳南市羊肉餐飲業者地面切肉 衛生局說明稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】針對近日民眾於網路反映本市羊肉餐飲業者人員於地上處理食材，恐有衛生安全疑互傳媒 ・ 1 天前
奪命肺炎升溫！北市10大死因第3 衛生局籲65歲以上接種疫苗
近日天氣轉涼，感染呼吸道疾病患者增加。北市衛生局指出，肺炎不僅是台北市10大死因第3名，更是導致長者死亡的常見疾病。衛生局呼籲，65歲以上民眾可接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以降低肺炎威脅；自11月起，開放第二階段50至64歲民眾接種新冠疫苗以及流感疫苗。中時新聞網 ・ 1 天前
台南某羊肉店員工地上切肉 衛生局告誡再犯開罰
（中央社記者楊思瑞台南3日電）近日有民眾在網路發文反映台南市某羊肉餐飲店於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，市衛生局會同消保官稽查，業者坦承當事員工因手扭傷，於地面切肉，當場告誡若再犯將開罰。中央社 ・ 1 天前
嘉市推出接種流感、新冠疫苗 市民抽好禮活動
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局為鼓勵嘉義市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，推出「打疫苗，抽好禮」 […]引新聞 ・ 1 天前
接種流感新冠疫苗 嘉義市民人人有機會抽好禮
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為鼓勵嘉義市市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，嘉義市政府衛生局推出「打疫苗，台灣好報 ・ 1 天前
北市推動幼兒常規疫苗 將補助接種業務費每劑100元
（中央社記者楊淑閔台北3日電）台北市衛生局今天表示，自115年起，只要是台北市幼兒常規疫苗合約醫療院所，為設籍北市0到6歲幼兒接種公費常規疫苗，每劑將補助100元接種業務費，待市議會通過後實施。中央社 ・ 1 天前
非洲豬瘟案場台中豬農父子涉業務登載不實 凌晨遭羈押禁見
台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，疫調過程中發現死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且從5月起廚餘蒸煮照片上傳次數出現異常，補傳照片多為10月拍攝，疑有偽造情形。檢方3日約談豬農陳姓父子、台中市養豬協會2名中廣新聞網 ・ 16 小時前
救災回歸科學治理 立委不要只顧著面向鏡頭
楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學鏡報 ・ 1 天前
12月下旬流感疫情將再起 估規模更大、重症更多
台灣流感疫情持續降溫，疾管署發言人曾淑慧今天(4日)表示，預估這波秋季流感本週便可脫離流行期，但重症風險持續，民眾不可掉以輕心。她並提醒，12月下旬流感疫情將再起，屆時規模更大、重症個案將更多，呼籲民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。 國內秋季流感疫情趨緩，疾管署4日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬6,829人次，較前一週下降6%，占健保門急診就診比例10.4%，低於流行閾值，預估本週仍會持續下降，連續兩週低於流行閾值便可脫離流行期。不過，屬於落後指標的重症病例仍多，上週新增63例重症、9例死亡，以感染A型H3N2為多，且大多具慢性病史、未接種流感疫苗。 疾管署發言人曾淑慧表示，預估12月下旬流感疫情將再起，屆時疫情規模、重症個案將超越這波疫情，目前公費流感疫苗已累計施打478萬劑，僅剩不到200萬劑，她呼籲民眾盡快接種，以獲得足夠保護力。她說：『(原音)那我們預期在12月的下旬，流感疫情會再度的升溫，那到時冬季的流感重症的個案，或是流感感染的個案，或是住院的人次，預期都會比目前秋季的個案要來得多，對民眾的危險也更大。』 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期亞洲鄰近國家與歐美國中央廣播電台 ・ 7 小時前
涉登載不實 台中梧棲豬場陳姓父子凌晨羈押禁見
台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，昨天持台中地院核發的搜索票，前往梧棲陳姓豬農父子住處、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共4處執行搜索，並約談4人到案說明，經檢察官偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准，陳姓司機和蘇姓司機則請回。自由時報 ・ 16 小時前
快訊/非洲豬瘟案關養豬場經營者陳姓父子遭羈押禁見！
中檢署偵辦非洲豬瘟案，搜索案關養豬場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機之住居所等4處遭，並約談4 人到案說明。中檢今（4）日表示，經檢察官偵訊後，認定案關養豬場之被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准。中天新聞網 ・ 14 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 14 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 13 小時前