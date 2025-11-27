一車撞兩車釀一傷 肇事駕駛「遺落車牌」逃逸

彰化有男子開車無辜被一輛黑轎追撞，撞擊力大導致他撞上另一輛車，但肇事駕駛落跑。（圖／東森新聞）





彰化有男子開車，無辜被一輛黑轎追撞，撞擊力大導致他撞上另一輛車，但肇事駕駛落跑，但他的車牌留在原地，警方追查找到車主，請他到案說明釐清案情。

監視器拍下黃色轎車，從路邊倒退嚕要離去，卻遭到後方的黑色轎車猛力追撞。

另一個角度也拍到黃車被黑車追撞向前噴，還好2名路人反應快往夜市裡衝，否則就被撞上，而黑車駕駛釀禍後人沒下車，反而加速逃逸，但他沒注意到自己噴裝了。

目擊民眾：「把人家撞了車牌還掉在這。」

黑色轎車前保桿和車牌就掉在路中央，零件碎片掉滿地，員警獲報到場處理，通知救護車協助將受傷的黃車駕駛送醫。

廣告 廣告

記者vs.附近住戶：「車是踏一台，停在那邊的那台，（那台黃色的車嗎），對啊，（他本來是停在這裡嗎），應該是停在他們家門口吧，那一間的門口，（人有怎麼樣嗎），應該是沒有啦車子而已。」

事發就在26日晚間10時半左右，彰化員林育英路上一旁就是人來人往的夜市，20歲的龔姓男子當時開車要外出，才從家門口到退出來就被黑色轎車追撞，撞擊力大車損嚴重，龔姓男子頭部、頸部不舒服，當場送醫。

記者vs.附近住戶：「他這台車牽了多久，牽沒有多久牽沒有多久，有一年嗎，可能有吧我不知道。」

龔姓男子的愛車是車齡10年的百萬二手車，無辜挨撞左側車尾，嚴重凹陷變形，還留下大片的滑痕，維修費肯定不少，幸好肇事駕駛逃逸時車牌還遺留現場，讓警方可以迅速找人。

員林分局交通分隊長余政忠：「該不明車輛肇事逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」

據了解肇事車輛的車主是一名胡姓男子，警方將通知他到案說明，究竟是他自己開車肇事逃逸，還是把車借人朋友釀禍，事發當下有無酒駕毒駕，確切的事故原因還有待調查釐清。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

行政院推減稅大紅包！內容一次看

醫美潮流興起 相似不等於一樣 三方式原廠認明

酷澎啟動資訊安全教育週 分享國際實戰經驗

