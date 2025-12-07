車撞雞排店非意外？熱油燙傷老闆夫妻 鄰居曝：他故意的

鄰里恩怨釀慘劇！屏東內埔發生轎車衝撞雞排攤，熱油噴濺店家夫妻慘遭燙傷送醫。（圖／TVBS）

一輛轎車暴衝撞進屏東內埔一家雞排店，造成店家夫妻被熱油嚴重燙傷，據目擊者透露，51歲的陳姓肇事駕駛與店家是鄰居，疑因長期嫌隙而蓄意衝撞。事發後駕駛不但沒有道歉，反而下車與店家發生爭吵。當地居民表示，這名男子曾有家暴紀錄，且這已非首次衝撞該店家。

事件發生在屏東內埔昭勝路，時間為傍晚5點多。白色轎車不僅撞倒路旁機車，更直接衝入雞排店內，導致整個攤位位移，店內物品散落一地，大量熱油噴濺而出。目擊民眾表示，事發當時聽到一聲巨響，隨後傳來持續的大聲呼叫，趕過去查看時發現車輛已卡在雞排店內。

救護車緊急抵達現場後，發現店家夫妻均遭熱油燙傷，被診斷為二級燒燙傷並緊急送醫治療。值得注意的是，警方調查發現陳姓駕駛並無酒駕或毒駕情形，顯示案情並非單純的交通意外。

屏東內埔白色轎車衝撞雞排攤，正在準備營業的老闆夫妻，被灑出的熱油燙傷送醫，這起意外疑似鄰居故意衝撞。（圖／TVBS）

附近住戶透露，肇事駕駛是當地公認的問題人物，不僅有家暴前科，甚至連外籍配偶都因恐懼而搬離住處。住戶表示：「昨天人家說他跟店家有嫌隙，嫌隙什麼原因我不知道，不是單純意外，是故意撞的，之前就有過了。」

目擊民眾也證實衝突的存在，指出陳姓駕駛「撞了之後還有吵架，所以就是隔壁的那一個」。目前警方仍在調查陳姓駕駛此次行為的具體動機，但由於其行為已涉及公共危險罪，現已被移送法辦。

