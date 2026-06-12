車東協中文撩粉 甜喊「我愛你公主」

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DRIPPIN成員車俊昊（左起）、金東玧、李協組成的小分隊「車東協」12日來台宣傳。（孫伊萱攝）

SEO EVE因一首〈麻辣糖葫蘆〉暴紅，12日來台宣傳新歌。（孫伊萱攝）

韓國男團DRIPPIN迎來出道6周年，成員車俊昊、金東玧、李協組成首個小分隊「車東協」，上月推出單曲專輯〈心動不已〉，近日來台舉辦簽名會，12日出席記者會，特別秀出苦練的中文，李協先說「請多多關照」，金東玧甜喊「我愛你」，車俊昊則現學現賣「我最帥」，還加碼「我愛你，公主」，被媒體笑虧是「最帥王子」時，他不忘害羞回應：「謝謝你，公主！」

談到台灣印象，李協透露最愛牛肉麵，此行吃了2次，並提到與台灣歌手洪暐哲從練習生時期就結下深厚友誼，對方也常帶牛軋糖餅乾到韓國分享。車俊昊則回憶曾私下來台旅遊，造訪中山站咖啡街及台北101，還被粉絲認出合照。金東玧則對台灣綠意盎然的街景印象深刻，感謝粉絲長久以來的支持。

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3人原訂10日替樂天桃猿開球的行程因天候取消，但仍參觀了球場設施，金東玧提到，搭乘高達約7層樓的升降裝置時緊張不已，才發現自己有點懼高症。車俊昊也透露拍攝日劇《逆轉球團》後對棒球產生興趣，還知道旅韓台灣投手王彥程。

此外，以〈麻辣糖葫蘆〉暴紅的14歲韓國歌手SEO EVE也來台宣傳新曲〈未完成〉。她難忘上次逛夜市吃到的小黃瓜糖葫蘆，「看似奇怪卻意外好吃」。她更自曝此行喝了6杯珍奶，笑說半夜也會喝。談到想合作的台灣藝人，她點名「香蕉哥哥」，希望向這位孩子王學習，自己也想成為「糖葫蘆姊姊」。