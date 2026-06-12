「車東協」全新專輯《心動不已》 揮別強烈風格甜度超標

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記者周毓洵／臺北報導

韓國男團DRIPPIN自《PRODUCE X 101》出身班底組成以來備受矚目，如今迎來出道6週年之際再掀新篇章，首次推出小分隊「ChaDongHyeop（車東協）」，由車俊昊、金東玧、李協3人組成，並以首張單曲專輯《心動不已》正式展開全新音樂活動，主打歌「두근대（心動不已）」以NU-DISCO風格打造甜度爆表的全新舞台魅力，消息一出立刻引發粉絲高度期待。

韓團DRIPPIN小分隊「車東協」的誕生，象徵DRIPPIN成員在團體活動之外的全新嘗試。3人以主唱、饒舌與舞台表現力各自展現鮮明個人特色，在合體後形成更具化學反應的全新組合，也為團體發展帶來不同面向的突破。

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主打歌「두근대（心動不已）」以NU-DISCO為基礎，融合輕快節奏、閃耀感合成器音色與Funky吉他聲響，營造出濃厚的復古律動感。歌曲中特別加入如真實心跳般的音效設計，直觀呈現戀愛瞬間怦然心動的情緒，使整首作品充滿浪漫氛圍與聽覺層次。

DRIPPIN自2020年以迷你專輯《Boyager》出道後，持續累積穩定人氣。本次「車東協」小分隊透過《心動不已》展現與團體不同的音樂風格與表現方式，也讓3位成員以更貼近情感與輕快節奏的面貌與粉絲見面，開啟嶄新的音樂旅程。

DRIPPIN小分隊「車東協」首張單曲專輯《心動不已》展現與團體不同的甜美音樂風格。（Woollim Entertainment、FU Entertainment提供）