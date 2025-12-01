車棚改造！「戰地風蝦皮店」違建 營業不到1年要拆了

台南市 / 綜合報導

台南佳里區有間蝦皮智取店，因為是以車棚改造的空間，因此被網友戲稱是「戰地風蝦皮店到店門市」，然而因為是違建，開業不一年，將在12月2日被強制拆除，蝦皮發出簡訊通知客戶趕緊提領貨品，否則就得轉移到新地點後再自取，今（1）日就有不少民眾趕著到店取貨，而住附近的居民就說，這家很有特色的自取店拆了，除了可惜，以後取貨要跑更遠，難免會不方便！

投幣取單，民眾一個一個來取貨，這家是蝦皮智取店，位在台南市佳里區內，整間門市相當特別，就是加長的車棚改造，有人拍照PO上臉書社群，被網友戲稱是「戰地風蝦皮店到店門市」，只是這個門市營業不到一年要拆了，店外被貼了公告，就因為是違建，12月2日將要強制拆除。

台南市工務局副局長王建雄說：「逾期未依法補辦申請執照，且後續也未自行拆除。」蝦皮也發出簡訊通知，請客戶期限內取貨，否則就得轉移到新地點，民眾說：「(簡訊)寫說這裡提供取貨到幾月幾號而已，就接到通知就來拿了。」

只是這個門市一拆，對附近的居民來說，難免覺得不方便，民眾說：「這邊算是這裡的市區，比較好，方便拿，不然就要跑到很遠。」現在不少人都會使用蝦皮購物，當地居民希望自取店能多設幾個點，讓大家取貨更方便。

