車模界林志玲打牛奶針身亡 閨蜜辣模翁子涵爆料挨告調解破局

記者莊淇鈞／新北報導

辣模翁子涵到法院與蔡語芯家屬調解破局。（圖／翻攝畫面）

「車模界林志玲」綽號「泡泡」的女模蔡語芯去年（2025年）5月在「法瑞診所」施打「牛奶針」（舒眠針）後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬忍痛拔管，但當時到蔡語芯的「閨密團」卻跑到醫院哭鬧，並與辣模翁子涵指控「家屬急於拔管是為了獲取遺產及賠償金，「親媽媽和親哥哥只圖她的錢，不願用她的錢救她」，痛批家屬的決定違背人倫，此言論引發家屬不滿，隨即提告翁子涵妨害名譽，雙方今天上午在新北地院進行調解，但因認知不同最終調解破局。

據了解，女模蔡語芯2025年5月25日前往東「法瑞診所」施打「牛奶針」後陷入昏迷，經19天搶救後，於6月12日宣告不治，而蔡語芯的閨密辣模翁子涵，事發後在社群平台上發布在醫院跪地哭求蔡女哥哥不要拔管的畫面，另發布限時動態，指控家屬不願意急救、只想拿和解金，拿了包包就想變賣等言論，此外，翁子涵又向媒體宣稱，家屬跟診所拿了1千萬和解金、房產，才會選擇放棄急救，家屬與律師商討如何討賠償，其中還說要去醫美診所演一場戲，目的就是為了提高賠償金額。

蔡語芯的家屬認為翁子涵的言論不實，因此對翁子涵與7名網友言論不實，提告妨害名譽、違反個人資料保護法。今天翁子涵透過律師表示，影片是蔡語芯前男友所拍攝，並放在閨密群組內，翁子涵才會得知拔管的消息。蔡語芯哥哥則認為對方說的都不是事實，雙方調解最終破局。

不良行為，請勿模仿！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

