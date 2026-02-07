車機螢幕太暗？YouBike歸還難確認惹民怨 交通局回應了

民進黨台北市議員張文潔收到民眾陳情指出，將車輛駛入車柱，並確實鎖入後，隔日卻收到未歸還成功的簡訊，後續才知道要下載應用程式才會彈出歸還是否成功的通知，且由於車機螢幕不夠亮，歸還當下也無法確認還車情形，建議交通局要求微笑單車公司以簡訊告知民眾是否歸還成功，並改善車機螢幕亮度。（本報資料照片）

YouBike是台北市重要的公共運輸工具，民進黨台北市議員張文潔收到民眾陳情指出，將車輛駛入車柱，並確實鎖入後，隔日卻收到未歸還成功的簡訊，後續才知道要下載應用程式才會彈出歸還是否成功的通知，且由於車機螢幕不夠亮，歸還當下也無法確認還車情形，建議交通局要求微笑單車公司以簡訊告知民眾是否歸還成功，並改善車機螢幕亮度。交通局回應，將針對字體大小及環境光適應性等精進設計，並評估簡訊通知可行性。

張文潔指出，民眾反映近期騎乘YouBike時想要歸還，將自行車駛入車柱後已確實鎖入、無法移動，隔日卻收到未歸還成功的簡訊，後續才知情要下載應用程式才會彈出歸還成功與否通知，且通知顯示時間短暫。

張文潔說，民眾也提及，YouBike車機螢幕不夠亮，歸還當下難以確認是否歸還成功，經了解車機採用偏光片轉換輝度值尼特為150至350，根據國立交通大學「不同環境照度及閱讀極性下最佳手機螢幕亮度之研究」論文指出，室外環境光照下，易造成螢幕反光，手機輝度值465尼特仍看不清楚所顯示的文字，她質疑350尼特又要如何滿足民眾視線需求。

張文潔表示，交通局應要求微笑單車公司檢視公共自行車歸還系統漏洞，確保民眾歸還車輛時系統確認歸還成功才對車輛上鎖以免民眾誤解，並應研議以簡訊告知民眾是否歸還成功。

此外，交通局應要求微笑單車公司改善車機螢幕亮度，確保民眾在白天室外環境仍能清楚辨識車機資訊。

交通局回應，北市公共自行車YouBike2.0系統於車輛歸還時，透過車柱與車機即時連線確認，於完成歸還程序後，車機螢幕即顯示「還車成功」字樣，並同步完成扣款作業，提供使用者現場即時確認。

另經洽微笑單車廠商確認北市公共自行車車機螢幕採高對比單色顯示及大字體配置，顯示技術及亮度是考量車輛電力供應及兼顧日間戶外可讀性前提下設定。

交通局表示，已責請營運廠商持續加強宣導車機螢幕顯示與APP查詢功能使用方式；至有關簡訊通知方式，考量即時性、現行數位服務趨勢及避免詐騙問題，將併同使用者回饋持續評估其可行性與必要性；另已請營運廠商持續監測實際使用情形，並於例行維運中加強檢視螢幕磨損、老化等狀況，必要時即更換或檢修；同時，也將就字體大小、對比配置及環境光適應性等面向精進設計，以提升民眾於各種環境下辨識度。

