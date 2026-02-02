車流尖峰猛力碰撞！砂石車「頭對頭相撞」貨車 駕駛受傷鮮血直流急送醫

記者林意筑／台中報導

貨車與砂石車車頭對車頭碰撞上。（圖／翻攝畫面）

台中市南屯區發生一起碰撞事故！今（2）日上午9時許，有輛貨車行駛於環中路上，準備左轉進入向上路時，另輛曳引車也從對向車道準備左轉，未料雙方當場車頭對車頭碰撞上，撞擊力道猛烈，車輛多處零件掉落、毀損，其中貨車駕駛全身多處擦挫傷，經救護人員獲報趕抵將其送醫治療，所幸並無大礙。至於事故發生原因有待釐清。

貨車與曳引車在路口處交會時發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

今日上午9時27分許，41歲謝男駕駛貨車沿著環中路慢車道的內側左轉專用道行駛，於向上路三段口處準備左轉往永春東方向前進，轉彎途中，另輛由謝男駕駛的曳引車也從對向準備左轉，雙方在路口處交會時發生碰撞。

撞擊力道之大，貨車與曳引車多處零件掉落、毀損，警消人員獲報前往，發現貨車駕駛右小腿大面積擦傷及撕裂傷、鮮血直流，所幸意識清楚，給予必要急救處置後送往惠中林新醫院救治，暫時無生命危險。後續警方針對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情事，肇事原因待查。

