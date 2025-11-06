車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！

【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即派員趕赴現場處理並維持交通秩序。

林姓男子（65年次）駕駛營小客沿民族一路南向北方向至案發地點，與同向之黃姓男子（43年次）駕駛自小客車發生碰撞，無人受傷且均無飲酒情事。經初步檢視行車記錄器影像，林男疑違反道路交通安全規則第94條第3項規定，駕駛人應注意車前狀況及間隔，並隨時採取必要之安全措施；黃男疑違反同法第98條1項6款規定，變換車道應禮讓直行車先行，並注意安全距離。警方依規定完成測繪、蒐證，並派員加強車流疏導。詳細交通事故肇因送交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕車不鑽縫，安全回到HOME。變換車道前應先顯示欲變換車道方向之燈光或手勢，確保與後方直行車輛保持安全距離，待其通過後再進行變換。嚴禁搶快，以免發生事故。（圖：記者宋祥霖翻攝）