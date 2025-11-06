車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！
【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即派員趕赴現場處理並維持交通秩序。
林姓男子（65年次）駕駛營小客沿民族一路南向北方向至案發地點，與同向之黃姓男子（43年次）駕駛自小客車發生碰撞，無人受傷且均無飲酒情事。經初步檢視行車記錄器影像，林男疑違反道路交通安全規則第94條第3項規定，駕駛人應注意車前狀況及間隔，並隨時採取必要之安全措施；黃男疑違反同法第98條1項6款規定，變換車道應禮讓直行車先行，並注意安全距離。警方依規定完成測繪、蒐證，並派員加強車流疏導。詳細交通事故肇因送交通警察大隊分析研判。
警方呼籲，駕車不鑽縫，安全回到HOME。變換車道前應先顯示欲變換車道方向之燈光或手勢，確保與後方直行車輛保持安全距離，待其通過後再進行變換。嚴禁搶快，以免發生事故。（圖：記者宋祥霖翻攝）
其他人也在看
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大 北段五站直通機場捷運！
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...FTNN新聞網 ・ 1 天前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？
過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？天下雜誌 ・ 1 天前
72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型
CMC正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的J SPACE 8人座旗艦型，挑戰市場最親民的8人座價格，建議售價72萬元，若搭配貨物稅減徵最高10萬優惠，更僅需62萬元。2GameSome ・ 1 天前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 16 小時前
快訊／國道3新竹段事故！陸軍運輸群車隊「軍卡撞軍卡」現場畫面曝光
國道3號南下寶山交流道，今（4日）上午8時許發生軍用卡車追撞事故。2輛軍卡前後跟隨行駛，行經國3南下99.4公里時，後方軍卡疑似未保持安全距離，追撞前輛軍卡，事故發生後2台軍卡停在外側車道與路肩間，所幸無人員傷亡，至於詳細事故原因，警方已連絡新竹憲兵隊會同處理。國道警方提醒，駕駛行車應注意車距與速限，以確保行車安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
更銳利的外型、更聰明的科技 Hyundai Venue N Line全新亮相
在全球車壇持續向休旅車型傾斜的潮流中，Hyundai不僅沒有忽略小型SUV市場，還進一步為其入門級車款Venue打造更具運動感與科技感的升級版本。最新發表的Venue N Line在印度市場登場，這款定位介於日常代步與性能之間的跨界小休旅，透過重新設計的外觀、更現代化的座艙佈局以及保留熱血核心的動力設定，展現了Hyundai對於年輕市場與駕馭樂趣的持續關注。Hyundai Venue N Line全新亮相，在外觀上擁有更為熱血的動感氛圍。新一代Venue N Line相較於前代顯得更為方正與具侵略性，整體設計語言與更高階的Creta N Line相呼應。前保桿採用更大的進氣口設計，搭配黑化水箱護罩與類似雙翼的下方擾流板，視覺張力十足。車側則透過17吋鑽石切割鋁圈、紅色卡鉗與車身同色輪拱營造出強烈的運動氛圍，尾部則搭載更具跑格的擴散器與雙出排氣尾管。 除了空力套件，Venue N Line在細節上也處處展現N系列專屬的性能標誌，包括水箱罩、葉子板、輪圈中心蓋以及尾門上的N Line徽飾，進一步與一般版本的Venue有所區隔，這不僅提升視覺質感，也讓整體設計向性能取向靠攏，即便這是一台小型Carture 車勢文化 ・ 1 天前
極致操控的代價 Mugen全套改裝比Civic Type R全車還貴！
儘管Honda Civic Type R已退出歐洲市場，但這輛車在日本依然熱賣，而熱血車迷的目光也轉向了本土改裝名廠Mugen的最新力作：一套全面升級的Group B套件。這組套件不僅為Type R注入更兇悍的視覺張力與賽道級性能，更以總價超過新車本體的代價，直接把這款熱血掀背車推向另一個殿堂，對於渴望更強烈駕駛感受與專屬身份的車主來說，這份豪華可說是專為熱血玩家量身打造。Mugen推出Civic Type R全套改裝套件，整套價錢加總比一輛Type R還要貴。Mugen Group B套件最搶眼的莫過於其賽車風格濃厚的空力套件，包括前保桿延伸件、大型前分流器、GT3風格前葉子板通風口、側裙、碳纖維引擎蓋、大型尾翼與後擴散器，每一處都充滿激進的賽道氣息。Mugen表示，這些升級讓車輛下壓力提升至原廠的三倍，同時透過碳纖維結構，整體減重高達38公斤。此外，車尾中央單出排氣口設計亦與標準版不同，突顯其獨特性。 雖然動力系統未作內部強化，原廠的2.0升渦輪四缸引擎維持不變，但Mugen提供了碳纖引擎蓋飾板與重量僅有原廠一半的鈦合金排氣系統。這組排氣不僅進一步減輕8.75公斤重量，更聲浪飽滿、Carture 車勢文化 ・ 18 小時前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
Honda二輪11月指定車款享48期0頭款0利率！Rebel 500、Rebel 1100購車再送馬鞍包套組
Honda Taiwan致力於提供卓越的產品與服務，讓每一位騎士都能在多樣化的產品線中，找到專屬於自己的騎乘樂趣，於11月推出多項購車優惠專案，無論是帥氣有型STREET車系到壯闊冒險的ADVENTURE車系，指定車款，皆可享48期的零利率優惠，以最輕鬆的方式，即刻跨上心儀的Honda夢想車款，享受暢快的騎乘樂趣。同時針對搭載全新科技的CB650R E-Clutch、CBR650R E-Clutch以及經典美式巡航Rebel車系，更推出限時加碼好禮。Zeek玩家誌 ・ 13 小時前
進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動
●外觀採Mitsubishi最新Dynamic Shield設計語彙 ●頂規標配10.25吋數位儀錶+12.3 […]車訊網 ・ 1 天前
Kia 1-10月銷售突破 8,600 台，「煥然一新．萬元入主」限時優惠供多款車型萬元開回家！
Kia總代理台灣森那美起亞特別推出「煥然一新．萬元入主」限時禮遇方案：本月入主The Picanto、The Stonic、The Ceed Sportswagon、The Sportage、The Sorento Turbo-Hybrid，不僅適用最高10萬元貨物稅減徵新政策，更即享1萬元起開回家或高額0利率，並加贈丙式車體險、以及總價值最高超過5萬元以上的專屬配件組。2GameSome ・ 1 天前
孩子的專屬自駕座駕 Toyota Kids Mobi讓未來上學更自主
在2025年日本移動展（Japan Mobility Show）上，Toyota展示了一系列未來感十足的概念產品，而其中最吸睛的，莫過於名為「Kids Mobi」的自動駕駛電動車。這款專為兒童設計的迷你泡泡車，不僅外型如動畫角色般討喜，更標榜安全、AI輔助與全自動駕駛功能，挑戰傳統學童接送方式的想像，也引發對兒童交通安全與科技自主的未來討論。Kids Mobi是一輛具有自動駕駛功能的概念車款，挑戰傳統學童接送方式的想像。Kids Mobi外型圓潤，車身如同玩具一般，配備封閉式車輪、會變換表情的LED「眼睛」與耳朵造型的感測器，整體彷彿一個會動的卡通角色。車頂透明罩可以向上掀起，露出內部專為身高130公分以下兒童設計的單人座艙。小朋友一旦進入車內，車門自動關閉，名為「UX Friend」的AI助手便會啟動，不僅負責對話娛樂，也協助整趟乘車過程。這款車明確針對孩子「想要自由移動」的需求而設計，Toyota表示：「不只是大人想要開車與獨立時間，孩子們也渴望移動自由，有屬於自己的『夥伴』。」Kids Mobi就是為了滿足這個心理與實際需求而生的產品雛形。 Kids Mobi主要依靠自動駕駛技術Carture 車勢文化 ・ 1 天前
2025 日本移動展巡禮｜Honda CR-V e:HEV 重返日本市場，台灣明年國產有望？
在 2025 日本移動展現場中，Honda 展區除了一字排開、話題性十足的概念車以及 Prelude 以外，現場其實有一輛對台灣市場相對重要的車款默默在角落演示，那便是不久前才剛確認重新返回日本市場投放的 Honda CR-V e:HEV，本車預定在日本冬季開賣，並且現場展出的，是 RS Black Edition 車型，而國內也已經有測試車現蹤，以目前態勢研判，應會於明年正式發表上市。GOCHOICE購車趣 ・ 22 小時前
2025日本移動展｜TOYOTA Land Cruiser FJ再現！經典重生，硬派回歸
在越野車的歷史長河裡，FJ從不是陌生的代號。從1950年代的Land Cruiser FJ20、到被世人銘記的FJ40，再到2006年以懷舊造型問世的FJ Cruiser，每一代都承載著「堅毅、簡潔、可被信任」的核心語言。如今，TOYOTA在2025日本移動展（Japan Mobility Show 2025）再度喚醒這段歷史，讓全新Land Cruiser FJ於電動化時代重生。這並非單純的復刻，而是一次精神的再定義：以新技術重譯經典語彙，讓這個名字再次成為越野文化的象徵。 這篇文章 2025日本移動展｜TOYOTA Land Cruiser FJ再現！經典重生，硬派回歸 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 1 天前