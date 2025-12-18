車牌動手腳? 小客車車牌部分數字反白難辨認

地方中心／綜合報導

有民眾行經宜蘭雪隧，發現前方的小客車，車牌怎麼有兩個數字，不見了，手機鏡頭放大看，整個反白，難以分辨數字，保養廠老闆透露，可能透過噴霧或貼紙，塗在車牌上，企圖規避警方取締，警方表示，變造、汙損車牌已經觸犯道交條例，最高將開罰4800元。

有民眾行經雪隧，發現前面的小客車好奇怪，車牌怎麼少了幾個數字，放大再看一次，車牌反白，還是看不清楚，到底動了什麼手腳。保養廠業者吳先生：「很久以前就有的產品，有貼紙式的還有噴漆式的，但是一般我們都會建議不要使用這些東西，因為這會有法規上的問題，（躲避違規取締的部分），理論上應該是這樣。」油漆店老闆薛先生：「那個不行違法，（不要這麼做）對。」

實際上網一看，發現不少店家違法販賣反光貼紙、隱形噴霧（圖／民視新聞）





店家懷疑，可能貼了反光貼紙，或是隱形噴霧，實際上網一看，不少店家都違法販賣，還貼出隱形效果招攬客人，就是為了規避警方取締。第九公路警察大隊小隊長林鍾順福：「該行為已經違反，道路交通管理處罰條例，第13條1項，毀損或變造汽車牌照，塗抹汙損牌照，使其不能辨識車牌，處新台幣2400元以上，4800元以下罰鍰，並責令申請換領車牌或更正。」

汽車車牌動手腳想幹嘛？ 部分數字難辨認揭「這件事」

有民眾行經宜蘭雪隧，發現前方的小客車，車牌反白看不清數字（圖／民視新聞）

不過，變造、汙損車牌，已經觸犯道交條例，最高開罰4800元，提醒民眾不要以身試法。

