車牌反光少2數字 車主疑用反光貼紙規避取締

民眾在行徑雪隧北上出口約9公里的地方，發現右前方一部自小客的車牌有異，其中兩個數字有反光現象。（圖／東森新聞）





15號傍晚將近6點左右，有民眾從宜蘭往台北途中，在行徑雪隧北上出口約9公里的地方，發現右前方一部自小客的車牌有異，其中兩個數字有反光現象，疑似用反光漆企圖規避被拍照取締。

民眾開車在路上，但是仔細一看前方的車牌怎麼這麼奇怪，有民眾開車行經雪山隧道，在北上出口大約9公里的地方發現了前方車輛的車牌，相當怪異，因為一般都可以看到4個數字，可是這輛車明顯被動過手腳，英文字之後的2個數字突然消失不見，民眾覺得相當奇怪，將畫面PO上網，立刻引來網友討論。

廣告 廣告

有網友一眼就認得這輛車，說這車主是累犯，因為之前被人檢舉過，可是卻依然故我，不過到底是什麼手法，可以讓車牌的數字消失，汽車保養廠的業者這樣解釋。

保養廠業者吳先生：「這個是很久以前就有的產品，它有貼紙式的，還有噴漆式的，但是這在一般我們都會建議，不要使用這些東西，因為這會有法規上的問題。」

原來讓車牌反光，基本上有手法，一種是直接做成數字貼上去，當遇到強光，像是有閃光燈照射時，貼上數字的部分就會變成白色，另外一種是在車牌上直接噴上反光透明薄膜，平常是看不太出來，但是只要一有強光照射就會整片反白。

因此從民眾PO網的畫面來看，應該是買反光數字貼紙，直接貼在數字上，想要用這種方式來規避取締，不過這樣的行為已經違反道交條例，可以處2400元到4800元罰款，國道警方也呼籲不要以身試法。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

東海大學公車化身成「耶誕列車」 學生搶拍留念

防堵騙走一輩子打拚心血！新北首創「獨居長者不動產防護網」地政、警政、社政三方聯手守護家園

未來30天要發了！3生肖獲貴人助力 財運爆棚

