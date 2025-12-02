車牌吊銷變吊扣！台中12名警聯手代辦業者圖利逾4400萬 依貪污罪起訴

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中市警察局驚爆圖利案件！台中地檢署查出，自2020年至2022年間，12名員警涉嫌協助17名汽車代辦業者開立不實交通違規舉發單，使汽車牌照遭吊銷，使154名車主得以提前重新申請牌照上路，檢方今（2）日偵結全案，將12名員警及17名汽車業務代辦業者，依《貪污治罪條例》對主管事務圖利，及《刑法》行使公務員登載不實公文書、使公務員登載不實等罪嫌起訴，其中林姓員警否認犯行，檢察官痛批他使國家機器公平執法運作產生鏽蝕效應，建請法院量處適當之刑。

台中地檢署查出，自2020年至2022年間，12名員警涉嫌協助17名汽車代辦業者開立不實交通違規舉發單。（圖／臺中市地方檢察署官網）

經檢方調查發現，員警利用交通法規中「吊扣牌照期間不得行駛、吊銷後可立即驗車補新牌」的實務漏洞，配合業者將已經吊扣牌照的車輛，虛偽開立不實交通違規舉發單，使汽車牌照遭吊銷，業者進而持不實舉發單繳納罰鍰，並前往監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續後，即逕行驗車重新申請牌照立即上路，以此方式規避遭「吊扣」牌照而不得使用車輛的不利處分，總計154位車主獲得不法利益，若以租車每日2300元換算，圖利金額超過4400萬元。

檢方表示，多數員警因礙於警友會成員情誼或親友請託而協助犯罪，其中2人主動自首，11人坦承犯行，建請法院予以免刑或減刑，並給予緩刑之機會；而林姓員警與1名廖姓業者犯後均未坦承犯行，檢方指2人未能瞭解自己行為的錯誤，痛批林姓員警使國家機器公平執法運作產生鏽蝕效應，建請法院量處2人適當之刑。

