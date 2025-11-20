車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動，自11月20日起祭出「車牌號碼優惠」，凡汽機車車牌中含有「5、6、7、8」任一數字，門票最低每人只要299元起，吸引許多遊客關注。活動期間自2025年11月20日至2026年1月23日（12月31日不適用），以親民價格鼓勵民眾隨時出遊、輕鬆體驗樂園魅力。
依據活動規則，只要車牌中對中1碼，車上每人即可享499元優惠；若對中2碼以上，則每人只需299元。汽車限優惠4人、機車限2人，相關資訊可於官網查詢。劍湖山世界主題樂園經理張華紋表示，園區希望在沒有連續假期的時段，也能讓民眾以最划算的價格輕鬆出遊。
除了暢玩刺激設施如 G5 飛天潛艇、衝瘋飛車與全台海拔最高幸福摩天輪外，劍湖山更將雲林古坑咖啡文化帶入園區，以「酷咖啡」打造全台首座咖啡主題常設展，讓旅客在樂園中也能品味在地風土。
園區今年亦推出多項國際級表演，包括年度大秀《愛遊世界奇遇記》，由國際特技團隊帶來高空特技與視覺震撼；以及深受親子喜愛的《恐龍見面會》，讓遊客近距離感受侏羅紀生物的臨場魅力。
在住宿方面，劍湖山渡假大飯店推出最受歡迎的四人同行專案【劍湖山快樂送3+1 同行鬆久久】，每房僅需3,999元起，包含住宿一晚、自助早餐與主題樂園門票，成為許多家庭與團體旅遊的首選。
不論是喜愛高速雲霄飛車的玩家、尋找文化體驗的旅人，或是規劃親子共遊的家庭，劍湖山皆以一站式服務滿足不同族群需求。從車牌優惠、深度咖啡文化體驗，到國際表演與超值住宿方案，打造全年齡都能盡興的旅遊體驗。更多活動與優惠訊息可至劍湖山世界官網查詢。
