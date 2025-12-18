車牌數字會消失？雪隧驚見「黑科技」 躲罰單代價比超速還貴

黑色休旅車車牌疑似貼反光貼紙，中間兩個數字難以辨識。（圖／民眾提供）

有民眾在雪山隧道行車時，發現前方黑色休旅車的車牌數字會隨著視角變化而若隱若現，疑似車主在車牌上噴塗特殊反光漆或貼上反光貼紙。這種改裝手法使車牌在遇到測速照相機閃光燈強烈照射時，車牌號碼會變成一片白色，讓警方難以辨識，藉此躲避超速罰單。然而，這種行為已觸犯法規，一旦被查獲，罰款金額可能比超速罰單還高。

黑色休旅車車牌疑似貼反光貼紙，中間兩個數字難以辨識。（圖／民眾提供）

民眾在雪山隧道內行車時，注意到右前方一輛黑色休旅車的車牌十分特殊，中間兩個數字時而出現、時而消失，會隨著角度變化而改變。這輛行駛在外側車道的黑色休旅車，其後車牌疑似被噴上反光漆或貼了反光貼紙，引起路過民眾的注意與討論。這種反光處理的車牌在平時用肉眼看起來正常，但當遇到測速照相機的閃光燈強烈照射時，車牌號碼就會變成一片白色，讓警方難以辨識完整車號，藉此躲避超速罰單。保養廠業者吳先生表示，這類產品很久以前就存在，有貼紙式的也有噴漆式的，但他們一般會建議民眾不要使用這些東西，因為會有法規上的問題。

過去民眾在路上看到這類遮蔽車牌的違規車輛可以進行檢舉，但現在因規定被限縮，只能打電話報警，請相關單位現場攔車才能開罰。交通組小隊長林鍾順福強調，毀損或變造汽車牌照，塗抹污損牌照使其不能辨識車牌，將處新台幣2400元以上4800元以下罰款。為了躲避罰單而改裝車牌，一旦被抓包，代價恐怕比超速還要貴。

