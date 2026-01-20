車牌相同變苦主！保時捷停蘭城晶英被亂砸 警逮2嫌「比對車牌」：砸錯

社會中心／羅欣怡報導

保時捷休旅車停蘭城晶英地下停車場被砸，原因竟是嫌犯「認錯車」。（圖／翻攝畫面）

無妄之災！新北市張姓男子日前駕駛白色保時捷休旅車，載著家人入住蘭城晶英酒店，他因有事清晨要先離開，但到停車場時傻眼，愛車被砸的咪咪冒冒，立刻報警。警方查出2名男子涉案，表示因有行車糾紛，才會砸車洩憤。但傻眼的是，兩人事後比對車牌號碼，僅有「數字」部分相符，英文字不同，根本就是砸錯車。

車窗、擋風玻璃都遭殃。（圖／翻攝畫面）

謝姓、鄺姓兩名男子，18日以步行方式從車道進入飯店的地下停車場，找到張男的保時捷後，就拿鐵鎚和滅火器猛砸，保時捷的車窗4面玻璃，造成大面積網狀龜裂，兩人行兇後共乘機車離去。

嫌犯拿鐵鎚、滅火器犯案。（圖／翻攝畫面）

張男因要先返回新北做生意，清晨4時到停車場時，發現愛車的慘狀，於是立刻報案。宜蘭分局受理後立即調閱監視器，循線查到謝、鄺二人。兩人表示張男所開的保時捷，不論是車型、車牌號碼，都很像與他們有過節的車子，才會砸車洩憤。

兩名嫌犯「砸錯車」。（圖／翻攝畫面）

事後警方釐清，張男17日才到宜蘭遊玩，和謝、鄺二人的說詞不符合，應是兩人「認錯車」，亂出氣的代價，恐怕就要支付一筆龐大修理費用。警詢後，全案依毀損罪函送法辦。

