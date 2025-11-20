車牌被冒用報案無用 車主收14張違規罰單氣炸

一名54歲陳姓車主日前在社群平台發文抱怨，明明人車都在台北，卻莫名收到14張來自高雄的違規罰單，其中10張是同一位員警所開立，包含闖紅燈、紅燈右轉、拒絕稽查及危險駕駛等，罰款金額高達8萬6300元。更讓他氣憤的是，他早在開單前兩天就已經向警方報案車牌遭人冒用，如今卻仍須花費心力處理這些問題。警方則表示已聯絡車主，但對方未提供足夠說明，因此依法開立罰單。

黑色轎車違規併排停車，遭警方上前盤查，結果駕駛高速逃逸。(圖/TVBS)

事件發生於10月7日晚間，在高雄興中二路與城西街口，一輛黑色轎車因違規併排停車，遭警方攔下盤查。警員客氣地請駕駛靠邊停車，該車輛一度準備停在路邊停車格，但下一秒卻猛踩油門直直暴衝，警方只好騎著機車一路追趕。然而，當罰單送達真正的車主手中時，車主卻感到十分困惑。

陳姓車主在社群媒體表示，他早在開單前兩天就已報案車牌遭變造冒用，如今卻收到14張罰單，其中10張來自同一位員警，讓他不得不花時間精力解決這些問題。這些罰單包括闖紅燈、紅燈右轉、拒絕稽查、危險駕駛等多項違規，罰款總計高達8萬6300元。

對於車主的不滿，高雄苓雅警分局成功派出所長陳昀辰回應表示，警方在事發隔天就已聯絡陳姓車主，但對方僅表示車子不是他開的，並未提供更多說明。陳昀辰指出，警方無法僅憑這樣的說法就撤銷罰單，建議車主提出證明人車都在台北的證據，若審核通過，警方將依法撤銷罰單。

目前此案仍在處理中，警方呼籲車主提供更完整的證據以協助釐清事實，而車主則需要繼續與相關單位溝通，以證明自己的清白並解決這起車牌冒用事件所帶來的困擾。

