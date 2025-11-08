「車牌被註銷」掛假牌上路 19歲高中生遭警AI巡邏揪出 面臨重罰
一名19歲高中生因使用偽造車牌上路被警方逮捕，引發嚴重法律後果。這名沈姓男子原因是機車改裝被告發後未補驗，導致車牌被註銷，並於8月遭攔查扣牌。為繼續騎車，他竟上網訂製同車號的假車牌，結果再度被警方攔查。根據最新法規，使用偽造車牌上路最高可罰72000元，十年內二度犯案將直接沒收車輛，同時還可能面臨偽造文書罪的刑事責任，最高可處5年徒刑。
事件發生在新北市淡水淡江大學附近，當時巡邏警察的車內AI巡防系統偵測到一輛機車的車牌已被註銷卻仍出現在路上，隨即將其攔下。警方向這名男騎士詢問是否曾被扣牌，男子承認之前車牌已被扣留，警方進一步確認這是假車牌後表示情況嚴重。警方提醒他，領回車輛後第一件事應該是到監理站進行檢驗，並繳納相關罰款。
面對警方的詢問，這名男騎士顯得無奈，只能配合讓自己的愛車被移置保管。他在被帶回派出所做筆錄時表示，本月底他就可以重新領回車牌，原本想再撐一下就沒事，沒想到會被抓到。警方指出，目前正在積極查緝這類註銷車輛和違規排氣管的案件，並詢問男子是否曾多次被攔查，男子承認確實被攔查過很多次。
這名年輕車主原以為掛著假車牌不會被發現，如今卻面臨嚴重後果。警方強調，使用偽造或變造車牌上路是重大違規行為，不僅面臨高額罰款，還可能遭受刑事處罰。這起案件也提醒所有用路人，任何違規改裝或使用偽造文件的行為，最終都將付出沉重代價，再多懊悔也於事無補。
