車獨停空地內遭水泥圍城 網友笑：最強釘子戶

記者翁婉瑜、胡芷瑄／澎湖報導

澎湖一處空地路面刨除重鋪，一輛小客車因為聯繫不到車主，施工單位只能先將車輛圍封完全其他區域，特殊景象被戲稱成了最強釘子戶。

紅色轎車停空地上，周圍鋪滿水泥。

紅色轎車孤伶伶，只有它一台停在水泥地上，仔細一看這個地還是新鋪的水泥地，但紅色轎車底下卻留有一個洞，唯獨它的位子空著，照片一曝光大批網友笑稱這才是最強釘子戶。原來這是澎湖氣象站旁的一處空地，日前進行路面刨除重鋪工程，但因為車主人在中國無法聯繫，並未收到通知所以沒有來移車，導致這個現象發生。

馬公市長黃健忠出面說明。

馬公市長黃健忠：「這個車主是我們有公告，在公告期間有聯絡到他，他本身說人在國外沒辦法及時回來，家裡的人也沒人幫他處理，那我們為了工程的進度，我們就做好保護措施。」

區公所將車輛周圍做保護，在不影響車輛情況下動工。

事發在澎湖氣象站旁的一處空地，據了解車主當時人在中國，因為無法回來移車，於是區公所先將車輛周圍做保護，在不影響車輛情況下先動工，才不會拖延到工程時間，有網友見狀PO上網事件才會曝光，事後車主回來也趕緊過來將車輛移走，最強釘子戶事件烏龍一場，順利落幕。

