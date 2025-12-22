車用感測廠輝創！挾Honda倒車雷達唯一供應商 1月中掛牌上市

財經中心／余國棟報導

輝創電子總經理江世豐(圖中)率公司經營團隊，舉行上市前業績發表會。（圖／記者余國棟攝影）

車用電子感測元件廠輝創電子（6722）將於23日舉行上市前業績發表會，近年隨著先進駕駛輔助系統（ADAS）需求快速升溫，該公司以「AI化、模組化、系統化」為研發主軸，打造橫跨超聲波、影像、毫米波與無線射頻（RF）等全感測技術平台，成為國內少數能同時服務乘用車、機車與商用車市場的一階供應商。輝創預計明年元月中旬掛牌上市。

輝創114年前3季合併財務報告，營業收入38.22億元，稅前淨利1.97億元，本期淨利1.57億元，基本每股盈餘2.02元，去年每股盈餘2.6元。公司1~11月累計營收新台幣46.83億元，與去年同期相當。董事長江義行表示，公司產品應用涵蓋倒車雷達、環景影像、電子後視鏡、駕駛監控（DMS）、77GHz毫米波盲區偵測（BSD）與數位鑰匙等多元場景，透過感測融合（Sensor Fusion）技術，構築自動駕駛所需的完整感知網絡。

根據工研院產科國際所的研究，全球汽車電子市場規模呈現穩健增長的趨勢，預計2030年該市場規模將突破5,000億美元，年複合成長率約7%，其中ADAS滲透率受法規推動快速提升。公司也是 Honda 倒車雷達感測器的全球唯一供應商，此獨家地位不僅鞏固了穩定的訂單來源，也確保其產品不易被新競爭者取代。

歐美與亞洲多國已陸續要求新車必須配備倒車影像、盲區偵測、低速自動煞停（AEB）、駕駛監控等系統。輝創自2021年起陸續推出DMS、乘客監控（OMS）、AEB輔助煞車與BSIS/MOIS商用車盲區警示等產品，符合多國安全標準並進入量產階段，法規紅利與產品佈局相互加乘，為營收成長奠定基礎。在客戶基礎上，輝創長期深耕日系車廠體系，是國內少數具備TOYOTA與HONDA雙認證的一階供應商。除日系體系外，客戶涵蓋福特、中華汽車、SUBARU、Mitsubishi、YAMAHA等國際品牌，展現其品質與技術實力。

此外，為支援全球車廠在地化製造，輝創已建立橫跨台灣、中國、日本、泰國、印尼、馬來西亞與印度等地的營運據點。公司表示，泰國新廠落成後，將強化東南亞市場供應鏈韌性，並掌握當地電動車快速成長契機，降低地緣政治與運輸風險。輝創在已穩健的基礎上，進行全球化的生產基地，尤以東南亞市場為重(如泰國新廠、印尼輝創與印度輝創) ，使輝創具高度因應景氣變動的經營韌性。

研發方面，輝創擁有近300位工程師，多項新品已陸續開發成功並進入量產；包括77GHz毫米波雷達、UWB數位鑰匙、DMS/OMS監控系統及AEB輔助煞車系統等皆已導入客戶端生產線，提升單車電子配備價值與毛利結構。公司主力產品倒車雷達雖仍占營收六成，但盲區偵測與新一代影像感測產品比重正穩步提高，將成為未來成長主軸。

法人表示，隨著新車法規推動、車廠導入時程加速及泰國新廠貢獻效益顯現，預期公司營運將邁入新一波成長循環。展望 2025-2026 年，公司正試圖透過專注於如毫米波雷達和開發高階產品等高毛利產品服務，來將毛利率提升至20%以上的目標區間。並著重泰國新廠市場，輝創電子總經理江世豐對明年營收抱持審慎樂觀。

