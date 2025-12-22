車用感測廠輝創1月上市！拓ADAS智慧座艙版圖、泰國新廠貢獻將顯現

輝創電子總經理江世豐．資料照



本田汽車倒車雷達的獨家供應商，車用電子感測廠輝創預計1月上市。輝創看好先進駕駛輔助系統（ADAS）需求快速升溫，透過「AI化、模組化、系統化」為研發主軸，打造橫跨超聲波、影像、毫米波與無線射頻（RF）等全感測技術平台，成為國內少數能同時服務乘用車、機車與商用車市場的一階供應商．未來輝創將強化東南亞布局，同步拓展ADAS智慧座艙版圖。

展望車市，輝創表示，原本比較擔心今年，因為北美區域變化和中國電動車大幅崛起，但美國市場比想像中穩健，且泰國新廠垂直整合投入，明年對於營收展望仍審慎樂觀。

輝創董事長江義行表示，輝創產品應用涵蓋倒車雷達、環景影像、電子後視鏡、駕駛監控（DMS）、77GHz毫米波盲區偵測（BSD）與數位鑰匙等多元場景，透過感測融合（Sensor Fusion）技術，構築自動駕駛所需的完整感知網絡。

工研院產科國際所的研究，全球汽車電子市場規模呈現穩健增長的趨勢，預計2030年該市場規模將突破5,000億美元，年複合成長率約7%，其中ADAS滲透率受法規推動快速提升。歐美與亞洲多國已陸續要求新車必須配備倒車影像、盲區偵測、低速自動煞停（AEB）、駕駛監控等系統。

輝創自2021年起陸續推出DMS、乘客監控（OMS）、AEB輔助煞車與BSIS/MOIS商用車盲區警示等產品，符合多國安全標準並進入量產階段，法規紅利與產品佈局相互加乘，為營收成長奠定基礎。

在客戶基礎上，輝創長期深耕日系車廠體系，是國內少數具備TOYOTA與HONDA雙認證的一階供應商。除日系體系外，客戶涵蓋福特、中華汽車、SUBARU、Mitsubishi、YAMAHA等國際品牌，展現其品質與技術實力。

海外市場布局方面，為支援全球車廠在地化製造，輝創已建立橫跨台灣、中國、日本、泰國、印尼、馬來西亞與印度等地的營運據點。輝創表示，泰國新廠落成後，將強化東南亞市場供應鏈韌性，並掌握當地電動車快速成長契機，降低地緣政治與運輸風險。其靈活的區域生產與出貨能力，使輝創在國際車電供應鏈中維持高彈性與穩定性。

輝創多項新品已陸續開發成功並進入量產；包括77GHz毫米波雷達、UWB數位鑰匙、DMS/OMS監控系統及AEB輔助煞車系統等皆已導入客戶端生產線，提升單車電子配備價值與毛利結構。目前主力產品倒車雷達雖仍占營收60%，影像產品營收占比約15%，盲區偵測與新一代影像感測產品比重正穩步提高，將成為未來成長主軸。

法人表示，輝創今年底完成泰國擴廠計畫,目標使其成為東南亞營運樞紐,以降低營運成本,並能抓住東協市場和潛在的轉單效應,具備高度因應景氣變動的經營韌性。

且輝創藉由泰國新廠加速高成長性的盲區偵測系統產品線，77 GHz毫米波雷達盲區偵測系統已成為輝創明確成長動能之一，不僅成功切入ADAS領域,更迎合全球汽車安全法規強化的趨勢;為捕捉此爆發性成長,泰國新廠的關鍵任務是全力支援毫米波雷達模組的生產需求,預期將帶來爆發性出貨成長，且將有效提高營收與獲利動能。

法人表示，輝創以「全感測技術融合平台」為核心，結合AI演算法與自研

硬體模組，積極拓展ADAS與智慧座艙市場版圖。隨著新車法規推動、車廠導

入時程加速及泰國新廠貢獻效益顯現，預期公司營運將邁入新一波成長循環。

