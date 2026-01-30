車用把手大廠虎山投資緯恩工業 董座陳映志看好前景：創造雙贏競爭優勢

全球車用把手與鏡頭大廠虎山實業（7736）近日宣布領投緯恩工業（TBM）現金增資案，並取得董事席次。虎山指出，這不僅是資本面的策略合作，更是關鍵技術的戰略拼圖。雙方將結合虎山在車用鏡頭與感測器的研發優勢，與緯恩在車燈光學與電子設計的專業實力，共同開發整合「鏡頭（Camera）」、「感測器（Sensor）」與「車燈（Lighting）」的次世代融合技術產品。

透過本次合作，虎山也將藉由緯恩取得大型塑膠件的生產製造能力，進一步擴大在全球車用電子供應鏈的技術與產能布局，提升整體競爭門檻。

車燈即感測中樞 搶攻智慧車融合技術新戰場

隨著汽車智慧化、自動駕駛與車聯網快速發展，車燈的角色已從照明工具轉為感測與通訊的中樞。虎山指出，未來車頭燈將結合鏡頭、雷達與光達模組，形成「感知融合（Sensor Fusion）」系統。

廣告 廣告

緯恩工業早已投入智慧車燈研發，具備破解通訊協定、電子控制與光學模組整合能力，並持續開發結合ADAS（先進駕駛輔助系統）與AI判讀的車燈產品。雙方將攜手開發能根據路況自動調整光型、同步蒐集道路數據的智慧照明系統，進軍高附加價值的車用電子市場。

補足技術拼圖 強化產品線延伸能力

虎山指出，緯恩工業在光學電子設計與大型塑膠件射出的雙重優勢，將是推動整合策略的2大關鍵：

1、光學與電子設計能力

緯恩擁有超過30年車燈研發經驗，具備完整光學設計、機構設計與ECE/SAE認證能力，將補足虎山在複雜光學與系統模組化的技術需求。

2、大型塑膠射出產能

緯恩長期服務歐洲卡車市場，生產副水箱、引擎上蓋等大型部件，具備成熟的射出成型與模具開發能力。此一產能將協助虎山承接更多大型車用零組件訂單，特別是來自北美市場的客戶。

虎山實業董事長陳映志表示，「汽車產業正迎來電子化與智慧化轉折點。虎山投資緯恩，看中的不只是其穩健的歐洲卡車業務，更重要的是雙方技術的互補與協同。緯恩的『光』加上虎山的『眼（鏡頭）』，將形成具備視覺與感知能力的智慧系統。結合緯恩的大型塑件生產能力，我們將能為全球客戶提供完整的一站式解決方案，創造雙贏的國際競爭優勢。」

緯恩工業專注於歐洲與美國卡車市場的車燈、副水箱及零組件開發，擁有高度垂直整合的模具開發與自動化生產能力，產品行銷全球超過100個國家，是台灣少數具備智慧車燈通訊協定破解能力的製造商。

更多風傳媒報導

