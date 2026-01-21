車禍偵測、平安通報、SOS緊急服務、醫療卡⋯iPhone、Android手機安全功能一次看！

日本熊本縣阿蘇山一架觀光直升機墜機，靠著乘客的手機在事故發生當下觸發撞擊偵測功能並自動緊急通報，讓搜救行動能即時鎖定位置。消息一出，關注災害之外，手機的安全性功能也引發熱議。究竟iPhone、Android手機有哪些安全功能？該怎麼操作？跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解，讓智慧科技在關鍵時刻成為你的救命稻草！

車禍偵測可以在事故發生當下，成為救命的重要關鍵！（示意圖／Getty Images）

支援機種／系統

搭載iOS 16或以上版本的iPhone 14及後續所有機型。

功能說明

一旦偵測到嚴重車禍，iPhone會發出警示聲，並顯示畫面提示10秒；iPhone會朗讀提示內容，以免你看不到螢幕。接著，螢幕會顯示「緊急服務電話」滑桿，手機可撥打緊急服務電話。若身邊同時有iPhone與Apple Watch，只有手錶會顯示「緊急服務電話」滑桿，並從手錶撥打電話與播放通話音訊。

＊【你可以回應時】

需要聯絡緊急服務時，請滑動裝置螢幕上的「緊急服務電話」滑桿。裝置會撥打緊急服務電話，讓你可以與救援人員通話。

若電話已撥出，但你不需要緊急服務，請勿掛斷，待救援人員接聽後，再說明你不需要協助。

＊【你無法回應時】

啟用操作方式

一般來說，iPhone的預設中，車禍偵測功能就是開啟的狀態。如果要確認的話，讀者朋友可以打開「設定」>「SOS緊急服務」>「車禍偵測」 開啟「嚴重車禍後撥打電話」選項，確認一切設定完善。

支援機種／系統

傳送者和接收者都需要iOS 17或以上版本。

功能說明

你可以使用iPhone上的「平安通報」自動通知朋友你的iPhone已抵達，並選擇在你未成功完成「平安通報」時，要讓他們看到哪些詳細資訊。

有限資料：目前位置、網路訊號和電池詳細資訊

完整資料：上述資料之外，再加上經過的路線、上次解鎖iPhone的時間。

同樣地，如果朋友傳送「平安通報」給你，但對方的iPhone沒有依預期抵達，你可以檢視其位置、電池百分比、行動服務訊號等資訊，非常適合親友間聚會返家互報平安、幫他人叫車、長輩晚輩出遠門時。

啟用操作方式

打開「訊息」App，點右上方的「編寫」按鈕，加入收件者或選取現有的對話，點擊左下角「＋」、按「平安通報」，接著按「編輯」，選擇「我抵達時」或「計時結束後」其中一項，最後按下「傳送」按鈕，就完成囉！如果你的iPhone未抵達目的地，或是你沒有取消「平安通報」，且沒有回應「平安通報」提示，系統就會將iPhone旅程詳細資訊傳送給朋友。

＊補充：

我抵達時： 指定你的目的地、移動方式（開車、大眾運輸或步行），並根據需要加入額外時間。「平安通報」將監測旅程，若你的iPhone長時間未前進或未依預期抵達目的地，便會通知你的朋友。當你成功抵達目的地後，「平安通報」會自動完成並通知朋友你已抵達。

計時結束後：指定一段時間，例如當你與網友見面時。如果你沒有在設定的時間之前結束「平安通報」，「平安通報」會通知你的朋友。

支援機種／系統

不限。

功能說明

可幫助第一線應變人員從鎖定畫面存取你的重要醫療資訊，而不需要輸入密碼。他們可以查看過敏、醫療狀況與緊急聯絡人等資訊。

啟用操作方式

1. 打開 「健康」App

2. 點右上角「個人檔案圖片」處

3. 點 「醫療卡」 開始編輯，可加入用藥、過敏或任何醫療狀況等資訊，就完成了！

＊若要讓「醫療卡」在iPhone鎖定螢幕上顯示，請開啟「顯示於鎖定畫面」。緊急狀況發生時，願意伸出援手的人可以得知相關資訊；若要將「醫療卡」分享給緊急應變人員，則請開啟「在緊急服務電話期間分享」。

支援機種／系統

不限。

功能說明

發生緊急情況時，可使用手機快速撥打電話尋求協助，並通知你的緊急聯絡人。緊急服務電話結束後，除非你選擇取消，否則iPhone會透過簡訊聯絡你的緊急聯絡人。進入SOS模式一段時間後，iPhone會傳送你的目前位置（若可取得的話），當你的位置改變時，緊急聯絡人也會收到更新位置。

啟用操作方式

前往「設定」 >「SOS 緊急服務」，執行下列任一項操作：

開啟或關閉「按住再放開來撥打」：按住再放開側邊按鈕和音量按鈕，以開始倒數計時撥打緊急服務電話。

開啟或關閉「按五下按鈕來通話」：快速按五下側邊按鈕以開始倒數計時撥打緊急服務電話。

管理緊急聯絡人：在「健康」App 中，點一下「設定緊急聯絡人」或「編輯緊急聯絡人」。

支援機種／系統

＊iPhone 14或後續機型（所有機型）。

＊iOS 最低版本需求：

美國和加拿大：iOS 16.1或以上版本。

法國、德國、愛爾蘭、英國：iOS 16.2或以上版本。

澳洲、奧地利、比利時、義大利、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、葡萄牙、西班牙和瑞士：iOS 16.4或以上版本。

日本：iOS 17.6或以上版本。

墨西哥：iOS 18.4或以上版本。

功能說明

雖然這項功能在台灣無法使用，不過若造訪上述國家，這項功能可以幫上忙！只要處於行動網路與Wi-Fi覆蓋範圍之外時，就能使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」，讓你能在沒有其他方法可聯繫緊急服務單位的特殊情況下，iPhone會嘗試透過衛星取得聯繫，協助你與公共緊急服務單位取得聯繫。

啟用操作方式

在前往沒有行動網路與Wi-Fi覆蓋範圍的區域之前，需要先設定「醫療卡」及通知緊急聯絡人。發生緊急事故時，你首先可以試著撥打電話到當地緊急服務號碼；如果電話無法接通，便可以透過衛星傳送訊息給緊急服務單位。

按「透過衛星傳送的緊急訊息」，或前往「訊息」傳送訊息到當地緊急服務號碼。接著，點擊「緊急服務」>「回報緊急情況」，並簡單回答緊急問題。接著，選擇通知緊急聯絡人告知你已聯絡緊急服務單位，並提供你的位置和緊急情況的性質。

要連接衛星，請按照螢幕上的指示操作。連接後，繼續按照螢幕上的指示，以在你傳送訊息給緊急服務單位時保持連線。連線後，iPhone會開始與緊急救援人員進行文字對談，並分享你的「醫療卡」與緊急聯絡資訊、緊急情況問卷的答案、你的位置（含海拔高度）及iPhone剩餘電池續航力等重要資訊。

支援機種

Google Pixel 4a及後續機型（含Pixel Fold）。

功能說明

當手機偵測到車禍意外，可以自動幫你撥打緊急救援服務電話。這類通話會使用Android的緊急定位服務，且可能會傳送你的所在位置及所發生狀況的相關資訊。

啟用操作方式

想起用車禍偵測功能，讀者朋友可以開啟「個人安全」 >「功能」，在「車禍偵測」處按下「設定」。當系統要求分享位置資訊時，請點擊「在使用應用程式時允許」；當系統要求授予麥克風與體能活動權限時，請按「允許」，這樣就完成設定囉！

其他Android手機品牌：緊急求救SOS

目前多數Android手機品牌，包含Samsung、Xiaomi、Sony、OPPO、vivo尚未全面正式支援車禍偵測。不過，部分品牌可能有自己的「安全應用程式」或「緊急求救」功能，像是Samsung的緊急SOS功能、醫療資訊等，讀者朋友可自行研究，手機是否有提供相關的服務。以Samsung的緊急求救SOS為例，

支援機種

具有OneUI 5.0或更高版本的Galaxy裝置。

功能說明

使用者只需快速連按側鍵五次，即可進行緊急呼叫。為防止意外呼叫，用戶可以關閉該功能。

啟用操作方式

打開「設定」後點擊「安全與緊急狀況」，接著再點擊「SOS緊急服務」，把「傳送SOS求救訊息給緊急聯絡人」選項打勾，系統會進入設定頁面。接著，先點擊「緊急聯絡人」後，勾選你在緊急狀況時想聯絡的對象，再返回上一頁，勾選「附加相片」、「附加語音錄音」兩功能，發送定位求救訊息時才能同時發送現場照片與現場錄音，幫助緊急聯絡人快速找到你。最後點擊「開始分享緊急救援情報」，向設定的緊急聯絡人發送一次求救訊息後，就完成設定啦！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：沈孟燕

