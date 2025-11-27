車禍全臉手術 雙眼變複視

中榮眼科部醫師阮國華（右）為陳男進行眼外肌手術，改善複視症狀。

（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

苗栗25歲陳姓男子去年中因交通事故導致全臉骨折合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能已明顯改善，但令他最困擾的是雙眼複視問題，看東西1個變2個。經台中榮總眼科檢查追蹤，研判為嚴重創傷造成組織沾黏及神經麻痺所致，為他安排眼外肌移位手術，改善複視症狀。

台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華指出，病患到院全臉骨折，左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住、無法自由轉動，口腔外科團隊在4小時內利用三維電腦模擬將碎裂的骨頭重新「拼好」並製作手術導引板，協助病人臉部、上顎與下巴等多處骨折復位固定，讓咬合恢復密合。接續以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據三維列印模型預先塑形鈦金屬網板，解除左眼球肌肉卡陷狀況，重建眼眶底正常結構。陳男在顏面重建後複視已有改善，但因車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，殘存複視問題仍造成生活困擾，轉介由眼科進一步治療。

眼科醫師阮國華指出，眼球下方的眼眶底骨薄如紙，當遭受外力衝擊時，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視原因，口腔顎面外科在第一時間為陳男重建眼眶骨治療複視，後續經電腦斷層檢查確認眼外肌沒有被骨折卡住，追蹤6個月後確認其眼睛偏斜角度固定，決定手術調整眼外肌，複視症狀獲改善。