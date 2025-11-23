車禍全身骨折如散落拼圖！70歲婦命懸一線 創傷小組7度開刀成功搶命
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】70歲黃姓婦人9月初車禍重傷送至衛福部彰化醫院時，生命垂危，全身多處骨折，僅肋骨就斷21處，破碎骨頭宛如散落的拼圖。到院後血壓急降至62/28 mmHg，醫療團隊歷經3科醫師共7次手術，終於讓她撿回一命。黃婦在加護病房18天後脫離險境，目前在普通病房接受復健及高壓氧治療，修復感染傷口與皮膚。
啟動創傷小組 全身重創命懸一線
衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰醫師表示，送抵急診時，黃婦右上臂開放性骨折、右側血胸，鎖骨、肱骨、橈骨、掌骨、骨盆、脛腓骨及胸椎等多處骨折，雙側肋骨亦多處受損。因多重創傷與血胸導致血壓不斷下降，醫院立即啟動創傷小組並送入加護病房搶救。
肋骨斷裂致連枷胸 手術中又出現延遲性小腸破裂
林聿騰醫師進一步說明，患者肋骨斷裂21處，合併血胸、氣胸與胸廓變形，形成嚴重的「連枷胸」，恐引發肺炎與呼吸衰竭。正要開胸手術時，竟發現延遲性小腸破裂，只能先由外科進行小腸部分切除，再回到胸腔手術，治療難度層層增加。因此，團隊透過3D胸廓重組影像定位，以微創手術使用鈦合金骨板及骨釘固定肋骨，穩定胸腔後再轉由骨科接手。
七次手術慢慢重建 「她的眼神充滿想活下去的力量」
骨科陳柏辰醫師表示，黃婦的骨折狀況宛如散落的拼圖，團隊必須一次次在手術台上將碎裂骨塊拼回原位。令他最難忘的是，黃婦在加護病房期間雖插著呼吸管、全身無法動彈，卻始終清醒，睜著眼向醫護示意。那雙眼睛充滿鬥志與希望，沒有一句抱怨，只有強烈的求生意志。
經過多次手術與漫長復原，黃婦病情逐漸穩定，如今回話有精神，甚至能微笑。陳柏辰醫師說，看到患者重拾生命光彩，是最深刻的醫療價值。
