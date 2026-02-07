車禍出險會被加費嗎？不一定，關鍵就在這點！

小編的朋友前陣子發生小車禍—開車時不小心碰撞到突然從巷口冒出來的年輕人，結果年輕人跌倒在地，手腳都有小擦傷，因為傷勢輕微，小編的朋友心想萬一聯絡產險公司，那隔年的保費鐵定會被加費，所以就將身上僅有的2千元給了年輕人，而年輕人也沒多囉嗦就離開了。小編聽到朋友這樣的處理方式，整個傻眼！這不是正確的處理方式，而且也會影響到自己的保險權益啊！

不過相信有不少車主也有這樣的迷思—「發生車禍後跟產險公司聯絡報出險，隔年保費鐵定會被加費！」但事實上是不一定的，關鍵就在「肇事責任」的判定。

汽車保險在計算保費時有所謂的「肇事加減費機制」，也就是說肇事責任會影響汽車保險保費的加費或減費！但是發生車禍跟產險公司聯絡、報出險並不代表一定要賠錢給對方、也不代表一定會影響到隔年的保費，「你有沒有肇事責任」才是重點。

一般來說，經警方與車輛肇事鑑定委員會依現場肇事狀況衡量雙方要負擔的責任比判定後，如果無肇事責任，隔年就不會被加費，反之，如果判定雙方都有責任或只有自己有責任，隔年的保費自然也會被加費了。在加費部分又依險種別而有不同的算法，以下舉車體險及第三人責任險為例讓大家更清楚瞭解(下列之舉例單以肇事紀錄為計算基準，不包含其他會影響保費計算之因子)。

一、車體險

小明(30~60歲/男性)去年買了新車並投保了乙式車體險，今年續保時卻發現乙式車體險的保費怎麼比第一年貴了約20%，一問才知道原來小明是新手駕駛，去年因為自己的疏失不小心發生了2次車禍事故，因此有了2次肇事紀錄。假若沒有肇事紀錄的話，小明今年的車體險保費相較於去年是可以減費約20%的。

另外也提醒有投保甲、乙、丙式車體險的朋友們，萬一真的不小心發生意外事故了，不管肇事責任是否已經判定，愛車都可以先進維修廠，等產險公司理賠人員查勘後就能開始維修囉！

二、第三人責任險

小明和小華年紀相仿(30~60歲/男性)，各自買了新車也投保了第三人責任險，近2年皆無肇事紀錄，但投保的第三年，小華不小心發生車禍，經判定釐清此起車禍的肇事責任歸屬後，小華要負一半的肇事責任，也因此小華有了1次肇事紀錄。隔年(投保的第四年)小華與小明原本應該一樣的第三人責任險保費，小明因為無肇事紀錄，保費相較於去年調降約12.5%，而小華則是因為有1次出險紀錄，保費相較於去年調漲了約37.5%。

但話說回來，投保了汽車保險卻因怕被加費而不與產險公司聯絡、報出險，到頭來吃虧的可能會是自己，因為調解會要自己跑、賠償金要自己談、談不成還要上法院、最後仍是要自掏腰包付賠償金…，勞心勞力又傷神！建議這些專業的事情還是交由專業的人(產險公司)來處理，才能確保自己的保險權益不受損。

車禍發生當下，第一時間馬上報警，再來與產險公司聯絡，一來確認自己的承保內容，二來可瞭解正確的車禍處理方式，三來有需要時可請產險公司派專業理賠人員到現場協助處理。既然都已經投保了汽車保險，就將車禍後續理賠事情交給產險公司處理吧！

其實「肇事加減費機制」出發點是在鼓勵大家開車時務必要遵守交通規則，守規矩的人理應得到減費獎勵，不遵守規則的人自然也要受到加費的懲罰，而且因為汽車保險加減費是從人—也就是跟著車主本人，所以有肇事紀錄的車主，其名下如果有3台汽車，那麼這3台汽車的保費都會被加費喔！汽車保險試算保費傳送門

不管加費還是減費，提醒大家開車、騎車上路時還是要遵守交通規則，安全第一！



