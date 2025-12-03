車禍受傷坐困愁城 藍天白雲帶來希望

印尼一名男子因為車禍受傷，找不到工作，生活出現問題，慈濟志工伸出援手給予關懷。

一小段路，卻得咬牙走完。11年前，這位印尼男子遭遇一場車禍，跛行的腳，每次低頭都在提醒他，日子再也不會好過。

慈濟照顧戶 薩羅尼：「難以行動，因為身體的右側非常僵硬，我無法扛起重物，所以只能勉強做，這樣才有力氣。」

肇事者狠心逃逸，昏迷二十天差點送命，然而劫後重生卻沒帶來喜悅，因為現實押著他不能停下。

為了活下去，他想方設法找錢，幫父母經營小吃，錢不夠，就向鄰居討要剩飯，曬成飼料兜售，每月多台幣120塊，在台灣只能吃一餐，但怎麼說呢？沒魚蝦也好。

慈濟照顧戶 薩羅尼：「是的，它可以幫助支付水電費。」

被錢糾纏看似沒有盡頭，意想不到的是，一道乍破的天光，突然照進他生命裡的黑夜。

志工 素嘉娜：「與第一次訪視時相比，他的進步非常大，那時走路的情況很糟，現在已經能走得比較好了。」

成為慈濟照顧戶，只要拿到善款，他都寶貝地多省下一些，因為現在不正逢重振旗鼓的好機會嗎？

慈濟照顧戶 薩羅尼：「來自慈濟的補助金，我都會存放在銀行，等錢多了就可以幫父母修建房子，屋頂沒有洞，只是牆壁已破舊不堪。」

不把時間浪費在自怨自艾，幸運之神終於回應了他。他像長在荒原裡的小草，野蠻生長，卻風吹不倒。

