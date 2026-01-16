車禍小腿破皮竟惡化「爛到幾乎見骨」 傷口不癒元凶藏在血管 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

傷口越養越爛？小心身體隱藏更大健康地雷！員榮醫院近期就收治一名75歲老翁，日前不慎發生車禍造成右小腿破皮，原以為只是輕微外傷，沒想到傷口經過三周未癒合，且持續惡化，部分組織壞死，幾乎見骨，輾轉到心臟外科門診求診，醫師檢查後發現，背後原因並不單純，元凶竟藏在血管，揪出動靜脈「雙重循環不良」惹禍。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖表示，老翁本身有糖尿病史，一開始評估，懷疑合併下肢動脈阻塞，隨即安排動脈分段壓力檢查，結果顯示ABI踝肱壓力比值指數明顯偏低，確認存在動脈阻塞情形，後續再透過電腦斷層動脈攝影，清楚定位血管狹窄位置，證實動脈循環不良，正是造成傷口久未癒合主因。

醫療團隊於是安排老翁住院進行傷口清創，穩定傷口狀況、避免感染擴散，隨後施行下肢動脈氣球擴張術，成功改善血管狹窄，恢復下肢血液循環，傷口狀況也逐步好轉。

賴金湖說，意外的是，後續2個月，仍留有約巴掌大的傷口未長皮，經整形外科補皮之後，傷口卻又出現滲液、濕爛情形，導致移植皮膚逐漸壞死。進一步檢查發現，原來老翁大腿及膝部有靜脈曲張合併嚴重隱股靜脈逆流，造成血液回流不良，使傷口長期處於潮溼狀態，影響癒合。

賴金湖表示，在彈性繃帶加壓、抬高患肢及水分控制等保守治療效果有限之下，最終決定再度施行靜脈曲張雷射閉合術，處理大隱靜脈閉鎖不全問題，避免血液逆流至小腿傷口。手術後約2個月內，傷口與皮膚總算完全癒合。

賴金湖提醒，慢性傷口並非單純皮膚問題，若傷口超過二至三周仍未癒合，應提高警覺，可能與動脈阻塞或靜脈循環不良有關，唯有同時改善動、靜脈循環，才能真正解決傷口癒合困難的根本問題。

照片來源：員榮醫院提供

