車禍後出現複視困擾 眼外肌手術助重獲清晰視力

苗栗一名25歲陳姓男子去年因交通事故造成全臉骨折，並合併左側眼眶底複雜性骨折，雖然經手術重建半年後，臉部外觀及咬合功能大多恢復，但他持續受到複視影響，看東西會出現「一變二」的重影，不僅常在下樓時踩空，連玩手機遊戲時金幣也數不清，生活品質大受影響。經臺中榮總眼科檢查追蹤，研判為嚴重創傷造成組織沾黏及神經麻痺所致，為他安排眼外肌移位手術，改善複視症狀。

臺中榮總口腔顎面外科連凱華醫師表示，患者到院時全臉骨折，左眼球下方肌肉被骨碎片卡住，導致眼球無法正常轉動，必須緊急手術。醫療團隊以三維電腦模擬重建碎裂骨頭，並以微創方式協助臉部、上顎與下巴多處骨折復位固定，再以未受傷的右側眼眶為模型，重建左側眼眶底並釋放受困的眼球肌肉，使其恢復正常結構。

儘管患者顏面重建後複視有所改善，但因撞擊造成眼外肌嚴重損傷，仍有殘留視覺問題，後續轉由眼科接手治療，臺中榮總眼科醫師阮國華表示，眼眶底骨非常薄弱，遭受車禍或拳擊等外力時容易骨折，造成眼球下沉並使控制眼球的肌肉受困，是外傷後複視的常見原因。患者追蹤半年後確認眼睛偏斜角度已穩定，經評估後安排眼外肌移位手術，成功改善複視。

阮國華指出，複視可分為單眼與雙眼複視，成因不同，雙眼複視多與眼外肌或神經異常相關，包括重症肌無力、糖尿病、甲狀腺疾病、腦瘤、中風或外傷；單眼複視則常見於散光、白內障、角膜或玻璃體異常，院內近一年統計顯示，複視主因依序為腦血管疾病、眼部退化、甲狀腺眼疾及外傷。

醫師提醒，複視初期可能因眼睛的匯聚能力而不易察覺，但隨時間推移，影像會愈來愈難融合，影響日常與安全，若出現視線偏斜或複視，應及早就醫檢查。尤其急性複視可能與腦中風、動脈瘤等重大疾病相關，需立即處理。對於因外傷導致固定性偏斜者，眼外肌手術可望有效改善視覺，協助恢復清晰視界與正常生活。