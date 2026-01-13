車禍後戴單眼墨鏡！沒跟民眾打招呼遭批傲慢 議員曝原因

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

雲林縣議員陳芳盈2024年發生車禍，因此失去左眼視力。此後她戴上單眼墨鏡，雖然與人碰撞的情況大幅減少，但卻會被誤會看到卻沒有打招呼，甚至挨批傲慢，令她無奈表示單眼墨鏡也是一種提醒「不是我沒有理您，而是我真的沒有看到。」

陳芳盈近日發文表示，「對不起，我想請大家多給我一點體諒。」提到因車禍失去左眼的視力，並依照醫師的建議，開始戴上單眼墨鏡，知道讓一些朋友感到不習慣，但真心希望大家能慢慢接受、也習慣這樣的她，坦言並不想這樣，卻不得不這樣。在車禍中，幸運的是左眼「眼球」本身沒有受損；不幸的是受傷的是左眼的「視神經」，當時一小塊碎骨擊中視神經，即使眼球功能仍在，視覺訊號卻無法傳導，因此她失去左眼的視力。

陳芳盈透露，從外觀上看短時間內並不明顯，如果不戴墨鏡，旁人其實看不出來她左眼已經看不見，這看似是幸運，卻也帶來兩個現實的困擾。一是因為這只是暫時看不出異狀，但隨著時間推移，左眼的眼球可能會出現漂移，與右眼不再對稱。身為女生，她還是會在意外貌，不希望等到眼球已經明顯偏移、影響外觀後，才被迫改變，而是希望在那之前，先學會接受現在的自己，也讓大家提早習慣這樣的她。

二是因為旁人不知道她少了一側的視野，常常在不知情的情況下與人相撞。被撞時對方常投來「你沒看路嗎？」的眼神，甚至有一次雙方跌倒，對方氣憤地罵「你是眼睛瞎了嗎？」那一刻，她真的很難過，因為對方不知道，她真的有一隻眼睛看不到。

陳芳盈說，戴上單眼墨鏡，對她而言就像「新手駕駛」的提醒標誌，在告訴大家「是的，我的視野和一般人不一樣。」自從戴上單眼墨鏡後，與人碰撞的情況，確實大幅減少。而身為民意代表，有時她真的沒有看到民眾，卻會被誤以為看到卻沒有打招呼，甚至被誤會傲慢，但單眼墨鏡也是一種提醒「不是我沒有理您，而是我真的沒有看到。」

陳芳盈透露戴單眼墨鏡還有一個原因，是對未來的保護。雖然視神經修復目前仍然困難，但科技日新月異，誰也不敢說未來沒有希望。若有那麼一天，我也必須確保眼球功能沒有嚴重退化，否則即使視神經有機會修復，眼球卻沒有被好好保護，結果仍然看不見。

陳芳盈表示，這幾個月來，許多朋友善意地給她建議，有希望不要戴單眼墨鏡，改戴一般眼鏡；也有建議戴眼罩取代墨鏡，但眼罩不透氣；還有人說乾脆兩邊都戴墨鏡，但對右眼太暗，並不可行。她想讓大家知道，這些可能性自己都認真考慮過，戴單眼墨鏡已經是她萬不得已、也是目前最合適的選擇。

