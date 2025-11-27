車禍後看東西「一個變兩個」 眼外肌移位手術助擺脫困擾

一名25歲陳姓男子去年因交通事故導致全臉骨折合併左眼眶底複雜性骨折，雖經口腔顎面外科手術重建，但仍受複視問題困擾，看東西一個變兩個，下樓梯易踩空，經眼外肌移位手術後，成功改善複視症狀。

病患到院時傷勢嚴重，全臉部骨折，左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住無法自由轉動，須緊急手術處理。（示意圖／Pixabay）

陳先生回憶車禍當時情景表示，「眼前一片空白，在地上翻滾後即失去意識」。臺中榮總口腔顎面外科連凱華醫師指出，病患到院時傷勢嚴重，全臉部骨折，左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住無法自由轉動，須緊急手術處理。

連凱華醫師說明，口腔外科團隊在4小時內利用三維電腦模擬將碎裂的骨頭重新「拼好」並製作手術導引板，再以經結膜和口內的微創手術，協助病人臉部、上顎與下巴等多處骨折復位固定，避免患者原本瘦長的臉型因骨折而變寬，讓咬合恢復密合。

「我們以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據三維列印模型預先塑形鈦金屬網板，解除左眼球肌肉卡陷狀況，重建眼眶底正常結構。」連醫師補充道。然而，由於車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，陳先生在顏面重建後仍有殘存的複視問題，因此轉介眼科進一步治療。

眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。（示意圖／Pexels）

臺中榮總眼科阮國華醫師解釋，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。「當遭受外力衝擊時，如車禍、球擊或拳頭攻擊造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視的原因。」

阮醫師進一步說明，陳先生經電腦斷層檢查確認眼外肌沒有被骨折卡住，追蹤6個月後確認其眼睛偏斜角度固定，決定手術調整眼外肌，複視症狀因而獲得改善達最佳狀況。

「當眼睛視物成像時，一隻眼睛的影像落在黃斑部中央、視覺核心區域的『中央凹』上，而另一隻眼睛的影像未落在中央凹時，大腦同時接收兩個影像，造成複視，這是門診常見症狀。」阮國華醫師表示。

根據臺中榮總近一年統計，造成複視前四名分別為腦血管疾病、眼部退化性病變、甲狀腺眼疾以及外傷。（示意圖／Pexels）

根據臺中榮總近一年統計，造成複視前四名分別為腦血管疾病、眼部退化性病變、甲狀腺眼疾以及外傷。阮醫師提醒，複視初期患者仍可利用眼睛匯聚功能暫時將影像融合，因此症狀可能不明顯，但隨著時間推移，影像難以融合，複視症狀會愈發嚴重，影響生活與安全。

阮國華醫師強調，民眾若出現複視或視線偏斜，應立即就診，透過眼科檢查及影像評估找出原因。急性複視更可能暗示腦中風、動脈瘤等重大疾病，及早就醫非常重要。針對外傷性或固定性偏斜的患者，眼外肌手術可有效改善複視，恢復清晰視界與日常生活品質。

