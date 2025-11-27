車禍後睜眼「雙影重疊」，下樓易踩空！台中榮總手術助重見「清晰視界」

25歲的陳先生去年因交禍導致全臉骨折合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能已明顯改善，但最令困擾的是複視問題，看東西一個變兩個。不僅下樓梯易踩空，他笑稱連玩手遊金幣也難數算，必須遮住一眼才能減少影像重疊的困擾。經台中榮總眼科檢查追蹤，研判為嚴重創傷造成的組織沾黏及神經麻痺所致，為他安排眼外肌移位手術，改善複視症狀。

協助患者顏面重建的台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華指出，病患到院時傷勢嚴重，全臉部骨折，其中左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住無法自由轉動，須緊急手術處理。口腔外科團隊在4小時內利用三維電腦模擬將碎裂的骨頭重新「拼好」並製作手術導引板，再由連凱華以經結膜和口內的微創手術，協助病人臉部、上顎與下巴等多處骨折復位固定，避免患者原本瘦長的臉型因骨折而變寬，讓咬合恢復密合。接續以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據三維列印模型預先塑形鈦金屬網板，解除左眼球肌肉卡陷狀況，重建眼眶底正常結構。

陳先生顏面重建後複視已有改善，但因車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，殘存的複視問題仍造成他生活困擾，故轉介由眼科進一步治療。台中榮總眼科醫師阮國華指出，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。當遭受外力衝擊時，如車禍、球擊或拳頭攻擊造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視的原因，也是口腔顎面外科在第一時間為陳先生重建眼眶骨治療複視，後續經電腦斷層檢查確認眼外肌沒有被骨折卡住，追蹤6個月後確認其眼睛偏斜角度固定，決定手術調整眼外肌，複視症狀即獲得改善。

阮國華說明，當眼睛視物成像時，一隻眼睛的影像落在黃斑部中央、視覺核心區域的「中央凹」上，而另一隻眼睛的影像未落在中央凹時，大腦同時接收兩個影像，造成複視，是門診常見症狀。複視分為單眼複視或雙眼複視，兩者成因不同。雙眼複視與眼睛外眼肌或其神經控制異常有關，例如重症肌無力、糖尿病、甲狀腺突眼症、腦瘤、中風、腦動脈瘤或重大外傷所致；單眼複視則通常由眼部疾病造成，如屈光不正（特別是散光）、白內障、角膜病變或玻璃體異常。

以台中榮總近一年統計，造成複視前4名分別為腦血管疾病、眼部退化性病變、甲狀腺眼疾以及外傷。阮國華提醒，複視初期患者仍可利用眼睛匯聚功能暫時將影像融合，因此症狀可能不明顯，但隨著時間推移，影像難以融合，複視症狀會愈發嚴重，影響生活與安全。民眾若出現複視或視線偏斜，應立即就診，透過眼科檢查及影像評估找出原因。急性複視更可能暗示腦中風、動脈瘤等重大疾病，及早就醫非常重要。針對外傷性或固定性偏斜的患者，眼外肌手術可有效改善複視，恢復清晰視界與日常生活品質。



