車禍後變複視 手術助重見清晰

苗栗25歲陳先生去年中因交通事故，導致全臉骨折合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能已明顯改善，但令他最困擾的是雙眼複視，看東西一個變兩個，下樓梯需小心翼翼，玩手遊獲金幣也難數算，必須遮住一眼。經臺中榮總眼科檢查追蹤，研判為嚴重創傷造成組織沾黏及神經麻痺所致，為他安排眼外肌移位手術後，複視症狀已得到改善。

陳先生在車禍時眼前一片空白，在地上翻滾後即失去意識。經過顏面重建，複視有改善，但因車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，殘存的複視問題仍造成他生活困擾，不僅下樓梯易踩空而小心翼翼，玩手遊獲金幣也難數算，便轉介眼科進一步治療。

中榮眼科醫師阮國華指出，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。遭受外力衝擊時，眼眶底骨折、眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是最常造成複視的原因。

阮國華說，當眼睛視物成像時，一隻眼睛的影像落在黃斑部中央、視覺核心區域的「中央凹」上，而另一隻眼睛的影像未落在中央凹時，大腦同時接收兩個影像，就會造成複視。

複視分為單眼複視或雙眼複視，兩者成因不同。雙眼複視與眼睛外眼肌或其神經控制異常有關，例如重症肌無力、糖尿病、甲狀腺突眼症、腦瘤、中風、腦動脈瘤或重大外傷所致；單眼複視則通常由眼部疾病造成，如屈光不正（特別是散光）、白內障、角膜病變或玻璃體異常。

中榮近一年統計，造成複視前4名分別為腦血管疾病、眼部退化性病變、甲狀腺眼疾以及外傷。阮國華提醒，複視初期症狀可能不明顯，但隨著時間推移，會愈發嚴重，民眾若出現複視或視線偏斜，應立即就診，找出原因。急性複視更可能暗示腦中風、動脈瘤等重大疾病。針對外傷性或固定性偏斜的患者，眼外肌手術可有效改善，恢復清晰視界。