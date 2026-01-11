車禍後遺症！陳芳盈戴單眼墨鏡 向選民「道歉」獲網友暖心鼓勵

雲林縣議員陳芳盈因前年車禍導致左眼視神經受損而失去視力，近日開始配戴單眼墨鏡。她今天（11日）在臉書發文說明配戴單眼墨鏡的原因，表示這是醫師建議且經過深思熟慮的選擇，希望民眾能夠體諒與理解。

陳芳盈在臉書貼文中說明，前年車禍中她的左眼眼球本身並未受損，但一小塊碎骨擊中視神經，導致視覺訊號無法傳導而失去左眼視力。她表示從外觀上短時間內並不明顯，若不戴墨鏡旁人看不出左眼已看不見，但這看似幸運卻帶來實際困擾。

廣告 廣告

她指出配戴單眼墨鏡有多重考量，首先是隨著時間推移左眼眼球可能出現漂移而與右眼不再對稱，身為女性仍會在意外貌，希望在眼球明顯偏移前先讓大家習慣。其次是因旁人不知她少了一側視野，常在不知情下與人相撞，曾有民眾跌倒後氣憤地罵她。陳芳盈表示那一刻真的很難過，因為對方不知道她真的有一隻眼睛看不到。

陳芳盈向選民說明配戴單眼墨鏡的原因。（圖／陳芳盈臉書）

陳芳盈說明，戴上單眼墨鏡就像新手駕駛的提醒標誌，告訴大家她的視野和一般人不一樣，自從配戴後與人碰撞的情況確實大幅減少。她也提到身為民意代表有時真的沒看到民眾，卻被誤以為看到了卻沒打招呼而被誤會傲慢，單眼墨鏡也是一種提醒。

此外她表示雖然視神經修復目前仍然困難，但科技日新月異，若未來有修復機會也必須確保眼球功能沒有嚴重退化。陳芳盈透露這幾個月來許多朋友善意建議她改戴一般眼鏡、眼罩或兩邊都戴墨鏡，但這些可能性她都認真考慮過，戴單眼墨鏡已是萬不得已也是目前最合適的選擇。

陳芳盈在貼文中表示，她明白這樣的外表讓一些人不習慣，但誠心請求大家體諒這個選擇。她說如果可以選擇也不想失去左眼視力，也不想戴單眼墨鏡，她會努力當一個堅強的人學著面對與適應，但也需要大家的理解與支持。貼文發出後獲得多位政治人物與網友留言支持，有網友表示相信科技進步她的左眼視力一定可以回來，也有網友為她加油打氣。

延伸閱讀

同框蔡正元秀「電子腳鐐」！柯文哲笑：我們都是朝廷欽犯

沒有柯文哲沒關係！ 陳佩琪喊：老大的老婆我參加

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講