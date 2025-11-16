車禍後還先去拿午餐！34歲男3小時突離奇身亡 父不解：兒壯得跟牛一樣

新北新店15日發生2死車禍，其中徐姓男騎士原本意識清楚，沒想到3小時後突變失去呼吸心跳，急救仍不治。讀者提供



新北市新店區15日下午發生一起離奇死亡車禍，一名34歲徐姓男騎士與86歲騎腳車的劉男碰撞後，劉翁搶救不治，徐男一開始還能自行打電話叫救護車，還去拿午餐，未料返回急診室後病況急轉直下，昏迷不治。徐男父親今（11/16）表示，兒子壯得跟牛一樣，不解為什麼會突然死亡。

警方調查，徐男家住土城，昨下午騎車要到文山區上班，15時4分行經新店大豐國小前，與劉翁發生碰撞，雙雙倒地。劉翁頭部受創，已意識不清，送新店耕莘醫院搶救，宣告不治。

廣告 廣告

徐男當下意識清楚，能自己打電話叫警察、救護車，到了新店耕莘醫院後，說要先去拿午餐，之後才自行返回急診室，當時還能自行提筆寫資料，未料沒多久狀況起變化，17時許突然意識模糊陷入昏迷，經搶救後仍於18時3分宣告不治。

徐男父親今受訪表示，兒子年僅34歲，身體健康，平常有運動習慣，「壯得跟牛一樣」，事發當天沒有感冒也沒有其他疾病。自己趕到醫院時，兒子已失去呼吸心跳，兩人沒有說到一句話。他不懂為什麼傷勢會突然惡化，醫生尚未說明，死因要等檢察官、法醫解剖釐清。

事故後，雙方酒測值皆為0，徐男父親稱是劉翁突然衝出，兒子反應不及才碰撞，詳細原因及責任歸屬仍待調查釐清。

更多太報報導

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

吃住全靠家裡 董事長父開超狂催婚家規：收入全上繳、結婚還本利再送新房