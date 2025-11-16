車禍後還去拿午餐！騎士突亡 父悲：他壯得跟牛一樣

騎士父親到殯儀館眼眶泛紅等相驗。（圖／東森新聞）





新北一名34歲的修車師傅，昨天（15日）騎車上班途中，與一名騎腳踏車、橫越馬路的86歲老翁相撞。老翁意識不清，送醫後搶救不治，而騎士手肘、頭部受傷，當下意識清醒，搭救護車到醫院，還是自行走進急診室，卻在進到急診室19分鐘之後，突然陷入昏迷，兩個多小時後宣告不治。

持續追蹤新店車禍，騎士當下還能傳訊息給妹妹以及同事，稱他出嚴重的車禍，胸口很痛，本來他想騎車到醫院，但機車變廢鐵，還請救護車載他一程，他當下還能拿午餐、填資料、做檢查，到院24分鐘後意識改變，搶救兩個多小時宣告不治，騎士父親到殯儀館，眼眶泛紅等相驗，他透露兒子身體「壯的跟牛一樣」，如今天人永隔，不敢置信。

身亡騎士爸爸徐先生：「沒有（生病啊）他身體壯得跟牛一樣...。」

騎士家屬眼眶泛紅，折騰了一夜，還是想不懂兒子死因。

身亡騎士爸爸徐先生：「去醫院的時候，就跟他講說胸口很痛啊，我怎麼知道在醫院，進急診室他還自己寫（資料），怎麼會走我也不曉得，他（說）胸部很痛。」

還原騎士車禍發生當下，有傳訊給妹妹跟同事，說他出車禍很嚴重，86歲老翁好像休克，還稱「怎麼會都碰到這個事情」，一開始他不想上救護車，但看到機車變廢鐵不能騎，他才搭便車去到醫院，當時還有拿午餐，卻在急診室填寫資料，兩個多小時後，卻宣告不治。

身亡騎士爸爸徐先生vs.記者：「我心裡想說一個人可以走進去，可以簽字說胸部很痛，因為他坐救護車去，坐救護車去他就直接走下去那邊，我是覺得應該是有問題。」

家屬指出，騎士有在運動，是修車師傅，身體健康沒問題，怎麼會離奇身亡。新店耕莘醫院表示，當下院方，男子檢查時突然意識改變，院方立刻啟動急救措施，立刻搶救，但是在六點零三分宣告不治。

法醫高大成：「（可能是）蜘蛛網膜下才有出血，它會出血很慢，而且血液不會流到外面來，對我們身體刺激不到，現在不到大量壓迫不會出事。」

法醫高大成研判，可能是蜘蛛網膜剝離出血，或者傷到頸椎，還得等相驗報告出爐，至於資深刑警也提醒，發生車禍，不要認為還可以走，身體沒大礙就輕忽，還是要第一時間送醫全面檢查。

