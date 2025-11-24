車禍昏迷數月突清醒…驚爆「事故非意外是懷孕女友故意加速撞樹」後去世

國際中心／綜合報導

情侶數月前在佛羅里達州發生一起嚴重車禍。（示意圖／翻攝自Pixabay）

一名男子丹尼爾‧沃特曼（Daniel Waterman，22歲）幾個月前和懷孕的女友莉亞・蒙比（Leigha Mumby）在佛羅裡達州發生一起嚴重車禍，丹尼爾因此身受重傷並昏迷不醒；數個月後，丹尼爾醒來並接受調查人員詢問時，驚曝原來車禍並非意外，而是因為當時自己和女友發生爭執，對方情緒失控刻意加速撞樹所致。此外，丹尼爾之後情況雖一度好轉，但最終仍宣告不治。

根據綜合外媒報導，丹尼爾和女友於當地時間2月9日駕車行經於佛羅裡達州弗拉格勒縣的一條州際公路上，卻發生嚴重車禍，導致丹尼爾脊椎損傷以及頭部和臉部創傷，且昏迷不醒；至於其女友莉亞傷勢較輕，腹中的孩子也倖存下來，當她被問及事故時，莉亞稱不知道車禍前發生了什麼事，只記得自己醒來時「疼痛難忍」。

據報導，丹尼爾在5月期間昏迷中醒來，並接受警方詢問，透露當時莉亞告知他懷孕的消息，之後看到一位紐約女子發給自己討論超級盃比賽的簡訊後，沒想到，莉亞瞬間情緒失控，雙方也爆發激烈爭執，隨著爭吵的逐漸升級，莉亞竟開始魯莽駕駛。

丹尼爾昏迷多月後醒來，並還原車禍經過。（示意圖／pixabay ）

過程中，莉亞一度減速，丹尼爾見狀雖想跳車自救，但此舉讓莉亞更加火大，再次加速且時速接近145公里，並說道：「我不在乎會發生什麼，你會得到應有的懲罰。」然後駕車撞向了一棵大樹。警方根據他的證詞進行調查，發現車輛的事故資料記錄器（EDR）記下的數據與丹尼爾所說的一樣。

報導指出，莉亞在7月因魯莽駕駛造成嚴重人身傷害，和以致命武器加重攻擊的指控而被逮捕；此外，後續丹尼爾被轉院至紐約某醫院治療，狀況雖曾好轉過，但10月8日仍因傷重離世，莉亞也於10月24日被多加了一條過失殺人罪指控。至於莉亞生下的孩子，丹尼爾家屬表示，目前等待親子鑑定結果，若經確認會全力爭取孩子的監護權。

