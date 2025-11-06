車禍案疑洩個資 宜蘭警：再教育

民進黨宜蘭縣議員呂惠卿6日在議會質詢，質疑警方涉洩漏他人個資。（李忠一攝）

宜蘭縣警察局6日赴縣議會業務報告，民進黨議員呂惠卿質詢指出，日前宜蘭縣發生1起車禍，現場遺留部分車損零件，導致翌日有其他用路人行經時輪胎受損。該民眾事後竟能聯繫到車禍當事人要求賠償，呂批警方疑似洩漏個資，恐引發後續糾紛。警方澄清表示，報案人是依「事故聯單」聯繫對方，全案依規定辦理。

這起事故發生在10月27日，地點位於宜蘭縣五結鄉傳藝路，當時2輛車發生碰撞，造成車輛損毀並遺留部分零件於路面。翌日有民眾開車行經該路口時，輪胎輾過殘留零件而受損，遂向警方報案。

呂惠卿說，該民眾向鄰近店家詢問得知前1天發生車禍，並以索賠為由向警方要求提供資料，警方竟提供了前1天車禍當事人的個資。

呂惠卿強調，保護個資是基本常識，車禍當事人才因事故而就醫，隔天就接到索賠電話，恐造成心理壓力與更大糾紛。她呼籲警方應審慎處理類似案件，避免個資外洩，並加強員警法治教育與個資保護觀念。

警察局長劉炯炫回應，警方在聯合勤教、教育訓練等都有提醒同仁守法，該案件在處理上確有疑慮，會再加強教育。

羅東警分局說明，傳藝路連續2天發生車禍，第2天事故與前1天有因果關係，報案人取得「道路交通事故當事人登記聯單」，事故聯單有記載當事人姓名、車牌號碼與聯絡電話，報案人即依此與車禍當事人聯繫，警方依正常程序處理，並無洩漏個資。