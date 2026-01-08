車禍沒熄火…熱心民眾救駕誤催油門「加碼謎樣1姿勢撞牆」超糗畫面曝！

記者簡榮良／台南報導

這是可以免費看的嗎？台南東區昨（7）日下午13時許，發生一起機車擦撞車禍，眼見2名女騎士倒地遭重壓不起，熱心民眾衝上前幫忙扶機車；未料，手緊握油門，車子又沒熄火，下秒「驚天一催」加碼演出，騎士眼睜睜看著自己的愛車拖著民眾去撞擋土牆，場面越幫越忙，成了案外案。

熱心民眾衝上前幫忙扶機車；未料，誤催加碼一段演出，被拖去撞牆。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於7日下午13時許，73歲鄭姓女騎士，自裕忠路北往南方向起駛，29歲楊姓女騎士由裕忠路北往南方向直行，雙方疑似沒有保持安全距離，至事故地點擦撞，擊落彼此，均擦挫傷，無酒駕。不過，兩名女子機車互相交疊，壓住身體爬不起來，更別說熄火。

就在這時，後方熱心民眾衝上前扶車，手卻握著油門，下一秒誤催，自己被拖行爆衝撞上擋土牆，紅衣女騎士一度振作起身，被民眾驚天一催，又摔向另一個方向躺平，謎樣姿勢全被對面店家監視器拍下，整起車禍意外出現加碼片段；由於警方到場時，熱心民眾已離去，無法確認身份，僅留下尷尬片段，搏君一笑。

紅衣女子本來已經起身站穩，民眾驚天一催，她又摔向另一個方向。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲駕駛人，車輛起駛前，應禮讓後方行進來車；並隨時注意車前狀況，保持安全行車距離；對於行經交通事故現場，勿分心逗留觀看，以避免發生二次交通事故。

