車禍熱點! "衝撞待轉區"釀1死8傷 高雄交通局會勘案發地點

南部中心／蘇晟維、陳家祥 高雄報導

這起釀成1死8傷的追撞車禍，發生的地點，過去就是車禍熱點，因為不但是陸橋的下橋口，中間還穿插了平面道路，車流交織，產生了不少碰撞點，警方統計，光是2025年就發生了8起車禍，違規右轉釀禍就佔了4起，但道路劃設及相關標示不明，恐怕也是釀禍主因。

高雄暴衝車禍釀1死8傷 地點逢車禍熱區道路建設受矚

高雄楠梓德民新橋路口，經常有違規右轉車輛釀禍。（圖／民視新聞）

高雄開道安會報前一天，卻發生重大車禍，市府緊急找來相關局處及議員、里長會勘，要釐清問題，發生這起衝撞待轉區的高雄楠梓德民新橋路口，同時有從陸橋下橋的汽、機車道，中間還夾雜了平面道路，不同方向的車種與車流，產生了許多碰撞點，加上常有人違規右轉，讓這裡車禍頻傳。

高雄市警局分析德民新橋下的車禍肇因，違規右轉肇事佔最大宗。（圖／民視新聞）

當地里長蘇吳錦秀認為，「你注意看在那裡待轉區很危險，我自己在騎也都會怕，尤其是上、下班真的車子超多的。」，還有當地居民說，「橋上下來都很快，都煞車不及，可是他不能轉彎、右邊不能轉，但不知道為什麼都硬要轉，反正一個禮拜一次、兩次這樣很常啊，我都在心裡面想說不要死人就好，沒想到昨天還是死人了。」居民就說隨時都在提心吊膽，沒想到還是發生了最不想看到的意外，根據警方統計，光是今年就發生了8件，造成1死11傷，分析肇因，車輛違規右轉側撞機車就有4件佔最大宗，切慢車道造成同向擦撞也有1件，另外還有3件是下橋追撞。

高雄暴衝車禍釀1死8傷 地點逢車禍熱區道路建設受矚

禁止右轉卻開圓形綠燈，也被認為會造成用路人誤會。（圖／民視新聞）

民進黨高雄市議員黃文志認為，「橋面上其實有一個禁止右轉的牌面，可是牌面離這個路口其實有一段距離，再來就是說號誌的問題，因為號誌他就是一個圓燈的綠燈，也有請交通局去改成箭頭型的。」議員就認為，包括橋上禁止右轉的標示不夠明確、還有下橋後，明明禁止右轉了，卻又給了圓形綠燈，造成駕駛誤會，都可能是釀禍主因需要檢討，而待轉車格太貼近路面，該怎麼改善，保護機車騎士也是一大難題，黃文志指出，「這個區域的人口一直成長，現在不是下班的車流其實就非常多，是不是針對目前人行道上的這些設施來做移除，來做人行道的削切，做出一個實體的待轉區。」大家就盼能真的好好找到方法改善，不要再讓車禍憾事帶走無辜生命。

原文出處：高雄暴衝車禍釀1死8傷 地點逢車禍熱區道路建設受矚

