車禍男險失工作 聚焦3大客製化職能訓練順利重返職場





【NOW健康 楊芷晴／新北報導】清晨七點，食品加工廠的輸送帶準時運轉。46歲的李先生站在機台前，熟練地操作冷凍肉攪拌設備。沒有人看得出來，幾個月前他還躺在病床上，右手抬不起、走幾步路就頭暈無力。



車禍引起動作障礙和認知情緒問題 職能治療幫助重回職場



今年2月，下班途中的一場嚴重車禍，導致李先生硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，生活被強制按下「停止鍵」。經衛生福利部臺北醫院一個月的住院治療與後續門診復健，原預計5月重返工作崗位，卻在第一天就因為搬不動冷凍肉品、操作緩慢，而遭判定「無法勝任」。他無奈地說：「那時候真的想放棄，覺得自己沒救了，再也回不去了。」

「他不是不努力，而是身體還沒準備好。」衛生福利部臺北醫院復健科林允中醫師表示，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現。他安排李先生進入職能治療，並強調：「復健的終點不只是回家，尤其是勞工，我們要幫助病人回到原來的生活與職場。」



黃如燕職能治療師為李先生進行工作分析，評估搬運、操作與體力需求後指出：「他的日常生活功能已恢復，但真正難的是，工作需要長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力。」



客製化復健方案 聚焦手腕訓練、核心強化與省力技巧指導



針對這些挑戰，黃如燕職能治療師設計客製化的職能訓練方案，聚焦三大面向：



1.手腕訓練： 使用啞鈴與握力器，重建右手穩定度與握力。



2.核心強化： 透過橋式與死蟲式訓練，提升全身穩定與體力耐受度。



3.省力技巧指導： 訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。



此外，還安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，幫助他在安全範圍內找回節奏與自信。經過一個月的密集復健後，李先生再度返崗，這次穩定地完成工作流程，他感動地說：「我真的回來了，這段復健時間都沒有白費。」



專業與陪伴，讓復健成為翻轉契機，幫助病人重新擁有做自己、自理生活的能力，不只是身體的恢復，更是自信與尊嚴的修復。林允中醫師提醒，黃金復健期通常是受傷的半年內，若盡早尋求專業醫療協助與積極復健，會有較多的進展，更能重拾健康與自信，減少職場適應難題。



